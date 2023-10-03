Cemal Kaşıkçı cinayeti unutuldu mu?

"Çıkarlar uğruna sessiz kalınmamalı”





Kaşıkcı cinayeti en ağır ihlal





Suudi Konsolosluğu'ndan canlı çıkamadı

Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde, önceden belirlenmiş bir randevu için İstanbul'daki Suudi Arabistan konsolosluğuna gitti. Nişanlısı Hatice Cengiz ile evlenebilmek için boşandığını gösteren belgeyi teslim alacaktı.

Prensin onayının olmaması mümkün görünmüyor





Kaşıkçı için adalet arayışı sonuç vermedi

Suudi Arabistan'da kapalı kapılar ardındaki yargılama dışında, Türkiye'de de 2020'de 26 Suudi Arabistan vatandaşının yargılanmaya başlandığı dava süreci de sonuçsuz kaldı. 2022'de dava durduruldu, dosya Suudi Arabistan'a devredildi. Türk makamları sanıkların yabancı devlet vatandaşı olmaları, duruşmalarda hazır bulunmamaları nedeniyle yargılamanın durdurulduğunu iddia etti. Hukukçular, siyasi gözlemciler ve hak savunucuları ise bunun Türkiye-Suudi Arabistan yakınlaşması sonucunda alınmış bir siyasi karar olduğunu söyledi.

Biden'ın gözdağı sözde kaldı





Hak savunucuları bir gün adaletin sağlanacağına inanıyor

Peki, bu ortam Alaoudh ve Al-Hathloul gibi Suudi hak savunucularının mücadelelerini nasıl etkiliyor? Al-Hathloul, bu soruyu, "Biz yine de mücadele etmeye devam ediyoruz” sözleriyle yanıtladı.