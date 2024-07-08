Cenaze ödeneklerine zam: Vekilin ölümü bile asgari ücretin 5 katı

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, 1 Temmuz'dan itibaren cenaze ödeneklerine yapılan zammı paylaştı. Buna göre, bir milletvekilinin ölümü durumunda yakınlarına 103.488 TL cenaze yardımı ödenecek. Bu rakam, asgari ücretin yaklaşık 5 katına denk geliyor.



Emekli vekillerin cenaze yardımı da 51.744 TL olarak belirlenmiş. Diğer kamu görevlileri ve SGK'lılar için ise daha düşük cenaze yardımı alacak.



1 Temmuz itibariyle geçerli olan cenaze ödenekleri:



Vekil öldüğünde 103.488 TL

Emekli vekil öldüğünde 51.744 TL

Devlet memuru öldüğünde en düşük 17.248 TL

SGK’lı öldüğünde 3.385 TL olmak üzere, yakınlarına cenaze yardımı ödenmektedir.