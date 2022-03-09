Samanyolu Haber /Dünya / Çernobil nükleer santralinden korkutan haber /09 Mart 2022 14:17

Çernobil nükleer santralinden korkutan haber

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürerken, geçtiğimiz hafta yoğun çatışmaların yaşandığı Çernobil nükleer santralinden veri bildiriminin gelmediği bildirildi.

SHABER3.COM

Ukrayna'daki Çernobil radyoaktif atık tesislerinde nükleer sistemlerin Birleşmiş Milletler'in (BM) nükleer gözlemcisine veri iletmeyi durdurduğu açıklandı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), içinde 210 bilim insanın bulunduğu Çernobil Nükleer Santrali’nin Rus güçlerinin eline geçmesinin ardından santralin uzaktan bilgi transferi sisteminin koptuğunu ve iletişimin kesildiğini açıkladı.

IAEA tarafından yapılan açıklamada; "Genel Müdür, Chornobyl NPP'de kurulu olan güvenlik önlemleri izleme sistemlerinden gelen veri iletiminin koptuğunu belirtti" dedi. IAEA, Çernobil Nükleer Santrali’nin Rus güçlerinin eline geçmesinin ardından iletişimin koptuğunu ve uzaktan bağlantı sisteminin kapandığı için santralde neler olduğunu göremediklerini açıkladı.

Sözcü'nün haberine göre; Ukraynalı yetkililer, 2 haftadır girişlerin yasaklandığı santralle sadece e-posta üzerinden iletişim kurulabildiğini belirtiyor. IAEA, santraldeki bilim insanlarının güvenliği için Rusya ve Ukrayna ile müzakere düzenlemeyi teklif etti.

ESİR TUTULAN PERSONELE İZİN VERİN
IAEA, bölgedeki radyasyon seviyelerinin nispeten düşük olmasına rağmen, personelin ‘güvenli rotasyonunun’ sağlanması gerektiğini savunarak Rus makamlarını Çernobil’de esir tutulan 210 personelin gitmesine izin vermeye çağırdı.

IAEA genel müdürü Rafael Mariano Grossi, "Ukrayna’nın nükleer tesislerinde güvenliği tehlikeye atan birkaç olay yaşadık" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çernobil nükleer santralinden korkutan haber Sonraki Haber >>

Akaryakıt zammını protesto ederken bindiği eşekten düştü!

Akaryakıt zammını protesto ederken bindiği eşekten düştü!

Ortaylı'dan yeni Tarın Bakanı'na sert sözler

Ortaylı'dan yeni Tarın Bakanı'na sert sözler

Ümit Nağmeleri'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel klip

Ümit Nağmeleri'nden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel klip

Gültekin Uysal, Tansu Çiller’i uyardı

Gültekin Uysal, Tansu Çiller’i uyardı

Emine Şenlikoğlu'ndan akıllara zarar yeni açıklama!

Emine Şenlikoğlu'ndan akıllara zarar yeni açıklama!

'Mariupol’da durum felaket'

'Mariupol’da durum felaket'

Rus savaş uçağı böyle düşürüldü.

Rus savaş uçağı böyle düşürüldü.

Cem Küçük: Kalaşnikof'la AK47'nin aynı silah olduğunu bilmeyen savaş yorumcusu

Cem Küçük: Kalaşnikof'la AK47'nin aynı silah olduğunu bilmeyen savaş yorumcusu

[Harun Tokak] Gülpembe

[Harun Tokak] Gülpembe

Uygun fiyatlı ayçiçek yağı izdihama yol açtı

Uygun fiyatlı ayçiçek yağı izdihama yol açtı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:37:07