Çernobil nükleer santralinden korkutan haber

Ukrayna'daki Çernobil radyoaktif atık tesislerinde nükleer sistemlerin Birleşmiş Milletler'in (BM) nükleer gözlemcisine veri iletmeyi durdurduğu açıklandı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), içinde 210 bilim insanın bulunduğu Çernobil Nükleer Santrali’nin Rus güçlerinin eline geçmesinin ardından santralin uzaktan bilgi transferi sisteminin koptuğunu ve iletişimin kesildiğini açıkladı.







IAEA tarafından yapılan açıklamada; "Genel Müdür, Chornobyl NPP'de kurulu olan güvenlik önlemleri izleme sistemlerinden gelen veri iletiminin koptuğunu belirtti" dedi. IAEA, Çernobil Nükleer Santrali’nin Rus güçlerinin eline geçmesinin ardından iletişimin koptuğunu ve uzaktan bağlantı sisteminin kapandığı için santralde neler olduğunu göremediklerini açıkladı.







Sözcü'nün haberine göre; Ukraynalı yetkililer, 2 haftadır girişlerin yasaklandığı santralle sadece e-posta üzerinden iletişim kurulabildiğini belirtiyor. IAEA, santraldeki bilim insanlarının güvenliği için Rusya ve Ukrayna ile müzakere düzenlemeyi teklif etti.





ESİR TUTULAN PERSONELE İZİN VERİN

IAEA, bölgedeki radyasyon seviyelerinin nispeten düşük olmasına rağmen, personelin ‘güvenli rotasyonunun’ sağlanması gerektiğini savunarak Rus makamlarını Çernobil’de esir tutulan 210 personelin gitmesine izin vermeye çağırdı.





IAEA genel müdürü Rafael Mariano Grossi, "Ukrayna’nın nükleer tesislerinde güvenliği tehlikeye atan birkaç olay yaşadık" dedi.