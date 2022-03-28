Samanyolu Haber /Dünya / Çernobil'de yangın paniği: 31 noktada çıktı /28 Mart 2022 09:14

Çernobil'de yangın paniği: 31 noktada çıktı

Rusya’nın Ukrayna’nın Çernobil bölgesine gerçekleştirdiği saldırıların ardından 31 noktada yangın çıkarken, bölgedeki radyasyon seviyesinde artış gözlemlendiği ifade edildi.

SHABER3.COM

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılRus bombardımanlarının hedefi olan Çernobil'de yangın çıktı.

Çevre Koruma ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Rusların bombalamaları sonucunda ve ırkçıların ormanları ateşe vermeleri yüzünden çıkan yangınlarda radyasyon seviyesinde artış gözlemleniyor. Güncel uydu görüntülerinde yangınların 31 farklı noktada çıktığı tespit edildi” ifadeleri kullandı. Bakanlık 31 noktada çıkan yangının devam ettiğini belirtti.

RUS ORDUSUNUN İLERLEYİŞİ SÜRÜYOR

Çernobil’de bulunan Slavutıç kasabası günün erken saatlerinde Rusya ordusunun kontrolüne geçmiş, Slavutıç Belediye Başkanı Yuryi Fomiçev, kasabanın Rusya tarafından işgal edildiğini açıklamıştı.

Fomiçev, “3 gün önce Rus birlikleri tarafından kenti savaşmadan teslim etme konusunda ültimatom aldık. Ancak buna rağmen şehri kararlılıkla savunduk. Ama Slavutıç, bugünden itibaren işgal altında” demişti.

NE OLMUŞTU?

Rusya'nın kontrolüne geçen Çernobil Nükleer Santrali'nin yer aldığı bölgede 1986 yılında dünyanın en kötü nükleer kazası yaşanmıştı.

Santral faaliyette olmamasına rağmen sürekli olarak kontrol edilmesi gerekiyor. Eski nükleer bölge büyük bir endişe kaynağı olmaya devam ederken, Ukrayna parlamentosu uydu görüntülerinden alınan görüntülerden yola çıkarak geçtiğimiz günlerde santral çevresinde orman yangınlarının çıktığını ifade etmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çernobil'de yangın paniği: 31 noktada çıktı Sonraki Haber >>

'Manda yoğurdu diyeceğine, batan 800 milyon doların hesabını sorsana önce^

'Manda yoğurdu diyeceğine, batan 800 milyon doların hesabını sorsana önce^

Gözlerimi Yummuş Türkiye’yi Düşlüyorum

Gözlerimi Yummuş Türkiye’yi Düşlüyorum

Karadeniz'e döşediği mayınlar ve tehlikeleri

Karadeniz'e döşediği mayınlar ve tehlikeleri

Korkunç olay

Korkunç olay

İnanılmaz görüntüler

İnanılmaz görüntüler

BİM'de şeker kavgası: CUmhurbaşkanı yalan mı söylüyor?

BİM'de şeker kavgası: CUmhurbaşkanı yalan mı söylüyor?

Emekli adam kırmızı etle hatıra fotoğrafı çektirdi

Emekli adam kırmızı etle hatıra fotoğrafı çektirdi

Cem Yılmaz'ın bir şakası daha gerçek oldu

Cem Yılmaz'ın bir şakası daha gerçek oldu

Kim Jong Un'dan Marvel filmi tadında nükleer füze videosu

Kim Jong Un'dan Marvel filmi tadında nükleer füze videosu

Husiler, Suudi Arabistan’da petrol deposunu havaya uçurdu

Husiler, Suudi Arabistan’da petrol deposunu havaya uçurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:20:06