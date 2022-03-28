Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'ın hamleleri hiçbir işe yaramadı! İşte Saray'ın uykularını kaçıran anket /28 Mart 2022 08:57

Erdoğan'ın hamleleri hiçbir işe yaramadı! İşte Saray'ın uykularını kaçıran anket

Ağırlaşan ekonomik kriz nedeniyle AKP iktidarına destek her geçen gün azalıyor. Mart ayı anketine göre geniş muhalefetin desteği yüzde 61’e kadar ulaştı. AKP kan kaybederken İYİ Parti oylarını yüzde 15’e çıkardı.

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Türkiye Raporu’nun Mart ayının ilk haftasında, Türkiye çapında bin 500 kişiyle gerçekleştirdiği anket sonuçları açıklandı. Ankette ittifakların toplam oy oranları kararsızlar dağıtılmadan incelendiğinde, Millet İttifakı oy oranı Cumhur İttifakı’nın oy oranının üç puan üzerinde ölçüldü.

Geniş muhalefetin desteği yüzde 61 olurken, iktidarın desteği ise yüzde 39 seviyesinde kaldı. Ankete göre AKP’ye olan destek bu ay düşerken, İYİ Parti geçen ay yapılan anketlerde kaybettiği desteğini geri kazanarak oy oranını yeniden yüzde 15 seviyesine yükseltti. Şubat ayında olduğu gibi Mart ayında da oy kullanamayacağını söyleyen katılımcıların oranı kararsız seçmenin üzerinde oldu. Ankete göre partilerin oy oranları ise şu şekilde belirlendi: ‘AKP’ yüzde 23.8, ‘CHP’ yüzde 21.5, ‘Oy kullanmayacağım’ yüzde 11.8, “İYİ Parti” yüzde 11.6, “Kararsızım” yüzde 10.6, “HDP” yüzde 9.4, “MHP” yüzde 6.1, “DEVA Partisi” yüzde 6.1, “Saadet Partisi” yüzde 1.3, “Diğer” yüzde 1, “Gelecek Partisi” yüzde 0.7, “Yeniden Refah Partisi” yüzde 0.6.”  

Anket sonuçlarını değerlendiren Türkiye Raporu Direktörü Can Selçuki, AKP’nin oylarındaki düşüşün dikkat çektiğini söyleyerek, “Mart ayı araştırmamızda Millet İttifakı oy oranlarındaki artış ve AKP’deki düşüş dikkat çekiyor. Şubat ayına kıyasla AKP’nin oy oranında 1.7 puanlık bir düşüş söz konusu” ifadelerini kullandı.



KARARSIZLAR ARTTI

Selçuki, derinleşen ekonomik krizin AKP seçmeninin ‘kararsız’ ve ‘protesto’ oylarını artırdığını kaydederek, “Artan iktisadi sıkıntıların iktidar seçmeni arasındaki memnuniyetsizliği artırdığını, AKP seçmeni arasındaki kararsız ve protesto oyların artışından görmek mümkün. Mart ayında, 2018 milletvekili seçimlerinde AKP’ye oy verenlerin arasında bugün itibariyla kararsız olduğunu ve oy kullanmayacağını belirtenlerin oranında Şubat ayına göre artış gerçekleşti” diye konuştu.

Ekonomik sorunların daha da artması halinde muhalefetin oylarında kaçınılmaz yükseliş olacağını belirten Selçuki, “20 Aralık gecesi yaşanan döviz kurlarındaki ani düşüş ve asgari ücrete yapılan rekor zam, yılın ilk iki ayında AKP’nin oy oranında artışa neden olmuştu. Ancak Şubat ayında gelen yüzde 54 seviyesindeki enflasyon Mart ayında seçmen tarafından iyice hissedilmeye başladı. Dar gelirli katılımcılar arasında iktidara olan destekte düşüş tespit ettik. İktisadi sorunların devam etmesi durumunda muhalefet bloğunun giderek büyüyeceğini söylemek mümkün” ifadelerini kullandı.

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