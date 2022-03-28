Samanyolu Haber /Gündem / Diyanet'e sert yanıt: Alakası yok, uydurmayın! /28 Mart 2022 09:24

Diyanet'e sert yanıt: Alakası yok, uydurmayın!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını taşıyan 5 Mart 1926 tarihli kararnameyi paylaşarak "Hutbelerde isim anılmasını merhumun kendisi istememiş" dedi. Erbaş'a yanıt Murat Bardakçı'dan geldi.

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hutbelerde anılmaması ile ilgili eleştirilere ilk kez yanıt verdi. Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan Erbaş, “Niçin görmezler, anlamak mümkün değil. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü gönderdiğim videolarda da göreceğiniz gibi her vesileyle anıp dua ediyoruz. Biz gereğini yapıyoruz, inşallah hayırlısı olur. Selam ve muhabbetlerimle Allah'a emanet olunuz" dedi.

'MERHUMUN KENDİSİ İSTEMEMİŞ'

Erbaş, videolarla birlikte biri Osmanlıca, diğeri Türkçeye çevrilmiş iki belge gönderdi. Atatürk ve dönemin bakanlarının imzasını taşıyan 5 Mart 1926 tarihli kararnamede şunlar yazılı:

“Bundan sonra camilerde hutbelerde şahıs ismi söylemeksizin ‘millet ve cumhuriyetin kurtuluşu için' dua edilmesi karar kılınmış ve bu kararların bütün vilayetlere İçişleri Bakanlığınca tebliğ edilmesi için havale edilmiştir.”

MURAT BARDAKÇI'DAN SERT YANIT

Tarihçi yazar Murat Bardakçı, Habertürk'te kaleme aldığı yazısında Ali Erbaş'ın açıklamalarını sert bir dille eleştirdi. "Bu kararnamenin Mustafa Kemal’in isminin hutbelerde geçmemesi konusu ile hiçbir alâkası yoktur, uydurmayın!" başlıklı bir yazı  kaleme alan Bardakçı, Erbaş'a sert sözlerle yüklendi.

"Orijinali Cumhuriyet Arşivi’nde bulunan ve ortalıkta zaten dolaşan belgeyi Saygı Öztürk, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın gönderdiğini söyleyerek Sözcü’deki köşesinde bugün yeniden yayınladı..." diyen Bardakçı, "Kararda, günümüzün Türkçesi ile “Bundan böyle hutbelerde isim zikredilmeden milletin ve Cumhuriyet’in selâmet ve saadetine dua edilmesi kararlaştırılmış ve bu kararın bütün vilâyetlere tebliği İçişleri Bakanlığı’na havale edilmiştir” deniyor.." diyerek kararın detaylarını açıkladı.

KARARNAME, HALİFE İÇİN ÇIKARTILMIŞTI!

"Diyanet İşleri Başkanı’nın ve Saygı Öztürk’ün yazdıkları böyle ama meselenin bambaşka ve çok daha önemli bir tarafı var" diyen Bardakçı, "Sözkonusu kararname 5 Mart 1926’da değil, o tarihten tam iki sene önce, 5 Mart 1924’te çıkartılmıştır, kararnamenin altında bulunan Rumî “5. 3. 1340” tarihi, Milâdî 5 Mart 1924’ün karşılığıdır! Daha da önemlisi; hutbelerde isminin geçmemesi talimatı verilen kişi Mustafa Kemal değil, hilâfetin o tarihten iki gün önce ilga edilmesi üzerine aynı gece Türkiye’den çıkartılan Halife Abdülmecid Efendi’dir!" dedi.
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