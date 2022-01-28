



ERDOĞAN'A ÇAĞRI





KARLA MÜCADELE TARTIŞMALARI





"SİNDİRECEKSİNİZ!"





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HalkTV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın sorularını yanıtladı.Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isterse yayına bağlanıp cevap hakkını kullanabileceğini söyledi.Erdoğan'a prompter göndermesinde bulunan Kılıçdaroğlu, "Cesaret edemez" dedi.Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Pazartesi akşamı yağan kar yağışına ilişkin, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinden gelen çabayı gösterdiğini biliyorum" diye konuştu.Asıl tartışılması gereken noktanın Havalimanı'nda yaşanan görüntüler olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "İktidarsınız, İBB Başkanı'nı kendinize rakip olarak görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a, "İstanbul'u kaybetmeyi içlerine sindiremiyorlar. Ankara'yı da İstanbul'u da sindireceksin!" dedi.