Samanyolu Haber /Politika / "Cesaret edemez" /28 Ocak 2022 21:32

"Cesaret edemez"

Halk TV yayınında gündemdeki konuları değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, 'prompter' göndermesinde bulunduğu Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yayına bağlanmaya davet ederek, "Cesaret edemez" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HalkTV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın sorularını yanıtladı.

ERDOĞAN'A ÇAĞRI

Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isterse yayına bağlanıp cevap hakkını kullanabileceğini söyledi.

Erdoğan'a prompter göndermesinde bulunan Kılıçdaroğlu, "Cesaret edemez" dedi.

KARLA MÜCADELE TARTIŞMALARI

Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Pazartesi akşamı yağan kar yağışına ilişkin, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinden gelen çabayı gösterdiğini biliyorum" diye konuştu.

Asıl tartışılması gereken noktanın Havalimanı'nda yaşanan görüntüler olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "İktidarsınız, İBB Başkanı'nı kendinize rakip olarak görüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"SİNDİRECEKSİNİZ!"

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a, "İstanbul'u kaybetmeyi içlerine sindiremiyorlar. Ankara'yı da İstanbul'u da sindireceksin!" dedi.
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