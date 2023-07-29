Çeşme’de orman yangını

Sözcü'de yer alan habere göre Çeşme’nin Ildır Mahallesi’nde, saat 16.00 sıralarında orman yangını çıktı.



Dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 4 uçak, 7 helikopter, 23 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi.



Alevlere ilk müdahale 9 dakika içinde yapıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.



HAVA VE KARA ARAÇLARININ SAYISI ARTIRILDI



Orman yangınını söndürmek için çalışan hava ve kara araçlarının sayıları artırıldı. Havadan 7 uçak, 6 helikopter, karadan 25 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 4 dozer ile müdahale devam ediyor. Makilik alana doğru ilerleyen yangının yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtildi.