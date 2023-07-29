Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'a ortaklarından "emekliye zam" baskısı /29 Temmuz 2023 18:19

Erdoğan'a ortaklarından "emekliye zam" baskısı

Son Kabine toplantısından yüzde 25'lik zam yapılan emekli maaşlarına yeni zam çıkmayınca Cumhur İttifakı'nın ortakları da tepkilerini dile getirdi. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ardından Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan da emekliye zam istedi.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin genel merkez binasında düzenlediği Aylık Olağan İl Başkanları Toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın ortağı olarak kendi listesi ile seçimlere giren Yeniden Refah Partisi’nin lideri, 2024 yerel seçimlerinde de kendi adaylarını çıkaracaklarının mesajını verdi.

Fatih Erbakan konuşmasında, “Yeniden Refah Partisi olarak hedefimiz, önümüzdeki aylarda kısa bir süre sonra gerçekleştirilecek olan Yerel Yönetimler Seçimine de Yeniden Refah Partisi olarak damgamızı vurmamız ve inşallah aziz milletimizin yıllardan beri özlemini duyduğu Millî Görüş belediyeciliği ile yeniden buluşturmak ve kavuşturmaktır. Milletimizin beklentisine karşılık vermek üzere Yeniden Refah Partisi olarak önümüzdeki yerel seçimlerde yerel yönetimlerde inşallah zafer kazanma hedefini ortaya koyuyoruz. Siyaseti ticaret olarak değil ibadet olarak yapan dava erleri olarak üzerimize düşen görevi yapacağız. İnşallah 14 Mayıs’taki başarımızı yerel seçimlerde daha da ileri taşıyacağız. Arkasından hedefimiz de 2028 seçimlerinde Türkiye’yi Millî Görüş iktidarına kavuşturmak olacak” dedi.

“YANLIŞA YANLIŞ DEMEKTEN İMTİNA ETMEYİZ”

Cumhur İttifakı’na desteklerinin pazarlıklar zemininde yürümediğini söyleyen Erbakan, “Biz Yeniden Refah Partisi olarak kimseyle makam, mevki pazarlığı yapmadık. Biz Yeniden Refah Partisi olarak maddi ve manevi anlamda milletimizin sıkıntıları ortadan kaldırılsın diye bir mutabakat metnini ortaya koyduk. Bu mutabakat metninin uygulanması halinde biz ‘desteğimizi esirgemeyiz’ şeklinde ifade ettik. Bugün de bu noktada hiçbir pazarlık yapmadan girdiğimiz Cumhur İttifakı’nın içerisinde olsak da olmasak da biz doğruya doğru yanlışa yanlış demekten asla imtina etmeyiz. Bu maddelere uyulmaz, milletimizin hayrına olan bu adımlar atılmazsa da gerekli uyarı ve eleştirilerimizi milletimiz adına yerine getireceğiz. Bu noktada hiç kimseden hiçbir şeyden çekinmeyeceğiz” dedi.

EMEKLİLERE SEYYANEN ZAM TALEBİ

Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın emekli maaşlarıyla ilgili gerekenlerin yılbaşında yapılacağını ifade ettiğini hatırlatan Erbakan, “Ancak bu enflasyon ortamında, bu hayat pahalılığında yılbaşına kadar emeklilerimizin bekleyecek durumu kalmamıştır. Hükümetimize bir kez daha çağrıda bulunuyoruz; emeklilerimize de tıpkı memurlarımıza yapıldığı gibi seyyanen maaş zammının mutlaka yapılması lazım” diye konuştu.
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