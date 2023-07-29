AYM, 60 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti

AYM’nin kararında yer verilen bilgilere göre, 1975 doğumlu olan Önder Asan kapatılan bir eğitim kurumunda bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra Ankara’da danışmanlık şirketi kurdu. Kaçırıldığı 1 Nisan 2017’de bu şirkette aile danışmanı olarak çalışıyordu.



Karara göre Önder Asan, 1 Nisan 2017’de Ankara şehir merkezinde bir taksiyle seyir hâlinde iken, iki araç taksiyi sıkıştırmak suretiyle durdurdu. Siyah renkli ve Transporter model araçtan inen kişiler kendilerini polis olarak tanıtarak Asan’ı zorla taksiden indirdi, ellerini kelepçeledi, ayaklarını bağladı ve kafasına çuval geçirerek araca bindirdi.



Kronos’tan Sevinç Özarslan’ın haberine göre, soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen taksi şoförü O.K., Önder Asan’ın araçtan inen silahlı kişiler tarafından siyah Transporter’a bindirildiğini doğrulayan ifadeleri AYM kayıtlarına geçti.



“42 GÜN BOYUNCA BİR HÜCREDE İŞKENCE GÖRDÜM”



Siyah Transporter içinde darp edilen Asan, daha sonra bir hücreye götürüldüğünü, burada 42 gün tutulduğunu, ilk yirmi gün işkence odası olarak tabir ettiği bir odada sopa ile dövüldüğünü, kendisine elektrik şoku verilip cinsel ve psikolojik şiddet uygulandığını, ailesiyle tehdit edilerek hakaretlere maruz kaldığını söyledi.



Bu süre zarfında doktor kontrolünden geçirilmediğini belirten Asan, yan odalardan da çığlıklar duyduğunu, isim vermesi için baskı yapıldığını, kötü muameleye maruz kalmadığını, yaralanma izlerinin geçmesi için beklendiğini ifade etti.



EŞİ SESİNİ SOSYAL MEDYADAN DUYURMAYA ÇALIŞTI



Eşinden bir hafta boyunca haber alamayan ve resmi makamlara yaptığı başvurulardan sonuç çıkmayan, üç çocuk annesi Fatma Asan ise 8 Nisan 2017’de Twitter hesabı açarak sesini duyurmaya çalıştı. 12 Mayıs 2017’de Ankara Emniyeti’nden aranan Fatma Asan’a, eşinin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’nde olduğu bildirildi.



Önder Asan, alıkonulduğu yerden KOM Şube’ye nasıl getirildiğini ise AYM kararında şöyle açıkladı: “Beni bir arabaya bindirdiler. Arabadayken telefonumu verdiler. Ankara Emniyet Müdürlüğünü aramamı istediler. Arama üzerine bulunduğu yere gelen kolluk görevlilerine beni teslim ettiler ve gözaltına alındım.”



16 Mayıs 2017’e kadar Ankara Emniyet’te gözaltında tutulan Asan, cebir ve darp bulunmadığına dair rapor alındıktan sonra tutuklanarak Sincan 2 Nolu Kapalı Cezaevine gönderildi.



5 YIL SONRA KARAR ÇIKTI



Eşinin 42 gün boyunca ulaşamadığı Önder Asan, götürüldüğü hücrede sistematik işkence gördüğü iddiasıyla 12 Haziran 2018’de Anayasa Mahkemesi’ne hak ihlali başvuru yaptı. Başvuruyla ilgili beş yıl sonra karar veren AYM, Asan’ın adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddiayı, ‘konu bakımından yetkisizlik’ nedeniyle kabul edilemez buldu. Anayasa’nın 17. maddesinde güvence altın alınan kötü muamele yasağının ise ihlal edildiğine hükmetti. Asan’a 60 bin TL manevi tazminat ödenecek.