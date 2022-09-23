Samanyolu Haber /Gündem / Cevheri Güven, Peker Erdoğan arasındaki kanlı perdeyi anlattı /23 Eylül 2022 12:12

Cevheri Güven, Peker Erdoğan arasındaki kanlı perdeyi anlattı

yayınladığı videolarla, Erdoğan, Hakan Fidan ve Nuh'un köpeklerinin uykularını kaçıran Gazeteci Cevheri Güven, yayınladığı yeni videosunda Peker ve Erdoğan arasındaki kanlı savaşı deşifre etti.

Cevheri Güven, Peker Erdoğan arasındaki kanlı perdeyi anlattı

Dün, Erdoğan rejiminin istihbarat aparatları Hakan Fidan ve Sabah Gazetesi, hemen arkasından da ''Nuh'un köpeği odatv'' tarafından açıkça hedef gösterilen  gazeteci Cevheri Güven, yayınladığı yeni videosunda Sedat Peker ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki savaşa dikkat çekti.

GÜven, Süleyman Soylu'ya dayak atmanın, 'arsız çocuğun dayak' gibi artık işe yaramadığını gören Sedat Peker'in Erdoğan'ı hedef almaya başladığını söyledi.

Erdoğan'ın yolsuzluk ve vurgun ağının deşifre olmaya başlaması ile yeni bir plan kurulduğunu söyleyen Güven, Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan pazarlıkları, Emre Olur'un yakalanmasını tek tek açarak olayları birbirine bağlıyor.

AKP tabanında tahmin edilenden daha büyük rahatsızlığa sebep olan, Borsa, SPK ve Taşkesenlioğlu skandallarının Erdoğan'ın yolsuzluk ve vurgun ağının anlaşılmasında büyük katkıları olduğunu vurgulayan Güven, zaten sıkışan Erdoğan'ın bu kanalizasyonun patlaması ile daha da zorduruma düştüğünü karlı hamlenin kaçınılmaz olduğunu söyledi.



Cevheri Güven, videosunun açıklamalar bölümünde şu detayları öne çıkarmış:

Sedat Peker'in en önemli adamlarından Emre Olur'un Türkiye'ye getirilmesi; Peker'in evine yönelik saldırı, Sedat Peker’e hakaret videoları çeken Cenk Çelik'in vurulması... Hepsi Peker'in Erdoğan'la ilgili Hasan Yeşildağ ve Borsa oyunlarını ifşası sonrası gerçekleşti.

Erdoğan'ın, Peker'le ilgili bir plan hazırladığı ve plana asimetrik olarak düğmeye bastığını gösteriyor. Planın detayları, Birleşik Arap Emirliklerinin bu plandaki rolü ve bütün yönleriyle Emre Olur dosyası...



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