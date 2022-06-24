Samanyolu Haber /Gündem / Çevik Bir, Alzheimer iddiası için hastaneye sevk edildi /24 Haziran 2022 16:46

Çevik Bir, Alzheimer iddiası için hastaneye sevk edildi

28 Şubat Davası kapsamında verilen hapis cezaları onandıktan sonra yaklaşık 10 aydır cezaevinde tutulan 14 emekli generalden biri olan Çevik Bir'in, Alzheimer olduğu iddia edildi. Çevik Bir, iddiaların doğruluğunun araştırılması ve teşhis konulması için hastaneye sevk edildi.

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28 Şubat Davası'nda verilen hapis cezaları onanan 14 emekli general yaklaşık 10 aydır cezaevinde.

Adli Tıp Kurumu, çeşitli sağlık sorunları yaşadığı belirtilen, yaşları 74 ile 90 arasındaki tutukluların cezaevinde kalabileceklerine dair rapor vermişti.

ATİLA SERTEL CEZAEVİNDE ZİYARET ETTİ
Sözcü'den Gökmen Ulu'nun haberine göre, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, tutuklu generallerden ikisini ziyaret etti.

Sertel, İzmir Buca 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir ve Genelkurmay Harekat Başkanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan ile görüştü.

Sertel, 83 yaşındaki Bir ve 82 yaşındaki Doğan'ın ciddi sağlık problemleri yaşadığını söyledi.

AVUKATI İNFAZ ERTELEME BAŞVURUSU YAPTI
Çevik Bir'in avukatı Ümit Kara, infaz erteleme talebi ile başsavcılığa başvurdu. Kara, dilekçesinde, Çevik Bir'in avukatı ve kardeşini bile tanıyamaz halde ileri demans hastası olduğunu vurguladı. 

ÇEVİK BİR HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Tüm bu girişimlerin ardından Çevik Bir önceki gün (21 Haziran 2022 Salı) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarmanın yoğun güvenlik tedbirleri altında hastanede tutulurken, ziyaretçi girişine izin verilmiyor. Uzman doktorlar, Çevik Bir'in sağlık durumu hakkında araştırma ve teşhis işlemlerine devam ediyor.


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