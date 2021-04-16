Cezaevi düzenlemesinde geri adım

AKP tarafından Meclis'e sunulan, tutuklu ve hükümlülere mektup ve görüşmelerini kayıt altına almasını öngören ve e-posta yoluyla iletişim sağlayan madde, tekliften geri çekildi. Genel Kurul’da söz konusu maddelere itiraz eden muhalefet, düzenlemelerin tutuklu ve hükümlülerin özel yaşamlarını ihlal ettiğini ve anayasa aykırı olduğunu vurguladı.







Genel Kurul’da, “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin görüşmelerinde, cezaevi ile ilgili düzenlemelere muhalefet şerh düşmüştü. Teklife göre teknik altyapının olduğu cezaevlerinde hükümlülere e-postayla iletişim hakkı sunulacak, bu kapsamda tüm mektuplar dijital ortamda depolanacak, 1 yıl sonra silinecekti.





KAYDA ALINIP 1 YIL SONRA SİLİNECEKTİ





Ayrıca tutuklu ve hükümlülerin eşi ve yakınlarıyla görüşmesinin kayda alınıp bu kayıtların da 1 yıl süreyle tutulup daha sonra silinmesi öngörülüyordu.







Teklifin Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinde eleştiri konusu olan bu iki madde AKP’nin önergesiyle teklif metninden çıkarıldı. Verilen değişiklik önergelerinin gerekçelerinde, “Söz konusu maddenin tekrar çalışılmak üzere tekliften çıkarılması amaçlanmaktadır” denildi.