Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevi düzenlemesinde geri adım /16 Nisan 2021 09:32

Cezaevi düzenlemesinde geri adım

Tepkiler üzerine cezaevi düzenlemesinde geri adım atıldı. Cezaevinde tutuklu ve mahkumların mektup ve görüşlerini kayıt altına almayı öngören düzenleme torba yasadan çıkarıldı.

SHABER3.COM

AKP tarafından Meclis'e sunulan, tutuklu ve hükümlülere mektup ve görüşmelerini kayıt altına almasını öngören ve e-posta yoluyla iletişim sağlayan madde, tekliften geri çekildi. Genel Kurul’da söz konusu maddelere itiraz eden muhalefet, düzenlemelerin tutuklu ve hükümlülerin özel yaşamlarını ihlal ettiğini ve anayasa aykırı olduğunu vurguladı.

Genel Kurul’da, “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin görüşmelerinde, cezaevi ile ilgili düzenlemelere muhalefet şerh düşmüştü. Teklife göre teknik altyapının olduğu cezaevlerinde hükümlülere e-postayla iletişim hakkı sunulacak, bu kapsamda tüm mektuplar dijital ortamda depolanacak, 1 yıl sonra silinecekti.

KAYDA ALINIP 1 YIL SONRA SİLİNECEKTİ

Ayrıca tutuklu ve hükümlülerin eşi ve yakınlarıyla görüşmesinin kayda alınıp bu kayıtların da 1 yıl süreyle tutulup daha sonra silinmesi öngörülüyordu.

Teklifin Meclis Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinde eleştiri konusu olan bu iki madde AKP’nin önergesiyle teklif metninden çıkarıldı. Verilen değişiklik önergelerinin gerekçelerinde, “Söz konusu maddenin tekrar çalışılmak üzere tekliften çıkarılması amaçlanmaktadır” denildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cezaevi düzenlemesinde geri adım Sonraki Haber >>

Sahura "128 Milyar dolar nerede" manisi ile uyandılar

Sahura

"Yiğide savaş bayramdır, hodri meydan"

Corona aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

Corona aşısının kullanımının durdurulduğunu açıklarken bayıldı

Skandal işçi alımı

Skandal işçi alımı

Canlı yayında Acun'a "açım" şoku

Canlı yayında Acun'a

AKP'nin Savcısına bak !

AKP'nin Savcısına bak !

Eski AKP'li meclis üyesi isyan etti

Eski AKP'li meclis üyesi isyan etti

Paris'ten Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek

Paris'ten Ömer Faruk Gergerlioğlu'na destek

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Bilim Kurulu'na mesaj: Korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Eski AKP’li isyan etti

Eski AKP’li isyan etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:40:47