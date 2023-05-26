Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevi nüfusu yatak sayısını yüzde 15 aştı /26 Mayıs 2023 09:41

Cezaevi nüfusu yatak sayısını yüzde 15 aştı

Cezaevlerindeki yatak sayısının 19 bin 906 artırıldığı dönemde, tutuklu sayısının ise 43 bin 434 arttığı ortaya çıktı. Adalet Bakanlığı verilerine göre cezaevi nüfusu, yatak sayısını yüzde 15 aştı.

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Adalet Bakanlığı, ceza infaz kurumlarının yatak sayısı, personel sayısı ile tutuklu ve hükümlü sayısına yönelik 2016-2022 dönem verilerini açıkladı. Verilere göre; 2016 yılında 382 olan ceza infaz kurumu sayısı, 31 Aralık 2022 itibarıyla 399’a çıkarıldı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Türkiye'deki 399 ceza infaz kurumunun toplam yatak sayısı ise 2022 yılı sonunda 289 bin 74 olarak ifade edildi. Yatak sayısı 2022 yılında 19 bin 906 adet artırıldı. Yatak sayısında bir yılda yaşanan artış oranı ise yüzde 7,37 olarak kaydedildi.

Yatak sayısının yalnızca yüzde 7,37 oranında artırılabildiği 2021-2022 döneminde ceza infaz kurumlarının nüfusunda yaşanan artış oranı ise yüzde 14,58 oldu. Cezaevlerinin nüfusu bir yılda 43 bin 434 arttı.

Bakanlığın verilerine göre, cezaevindeki tutuklu ve hükümlü sayısı, yatak sayısını 51 bin 320 aştı. Toplam tutuklu ve hükümlü sayısının yatak sayısını aşma oranının ise yüzde 15 olduğu bildirildi.
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