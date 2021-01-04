Cezaevinde kanser olan kursiyer teğmen vefat etti

Dört yıl kaldığı Ankara Sincan Cezaevinde lenf kanserine yakalandıktan sonra 5 Kasım 2020’de tahliye edilen kursiyer teğmen Ercan Dağhan, bu sabah hayatını kaybetti. Genç teğmenin ölüm haberini babası Muharrem Dağhan Twitter hesabından duyurdu. Oğlunun durumunun dün akşam ağırlaştığını ve kan aradıklarını söyleyen baba Dağhan, “Canımdan çok sevdiğim kursiyer teğmen Ercan Dağhan, bu saat itibariyle Allah’ın rahmetine kavuştu. Sebep olan zalimleri Allah kahretsin” ifadelerini kullandı.
9 Ekim 2016’da lenf kanseri teşhisi konulan Dağhan, Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. katında başında 3 jandarma ve kelepçeli bir şekilde tedavi aldıktan sonra serbest bırakılmıştı. Muharrem Dağhan oğlu tahliye edildiğinde “Keşke hasta olmadan tahliye etselerdi. İnşallah bütün hasta yatanlar ve suçsuz yere yatan herkesi Allah oradan zulümlerden kurtarır. Duamız suçsuz yatan herkes için” demişti.
Şubat 2016’da Akıncı Üssü’ne kursiyer teğmen olarak atanan Ercan Dağhan 15 Temmuz günü 141. Filo’da görev yapıyordu. Akıncı Üssü davasında yargılanan Ercan Dağhan, hakkında herhangi bir karar olmamasına rağmen 4 yıldır tutuklu kalmış, 26 Aralık 2020 tarihinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı. Ercan Dağhan cezaevindeyken de zehirlenmiş ve koronavirüs atlatmıştı.