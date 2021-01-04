Cezaevinde kanser olan kursiyer teğmen vefat etti

Dört yıl kaldığı Ankara Sincan Cezaevinde lenf kanserine yakalandıktan sonra 5 Kasım 2020’de tahliye edilen kursiyer teğmen Ercan Dağhan, bu sabah hayatını kaybetti. Genç teğmenin ölüm haberini babası Muharrem Dağhan Twitter hesabından duyurdu. Oğlunun durumunun dün akşam ağırlaştığını ve kan aradıklarını söyleyen baba Dağhan, “Canımdan çok sevdiğim kursiyer teğmen Ercan Dağhan, bu saat itibariyle Allah’ın rahmetine kavuştu. Sebep olan zalimleri Allah kahretsin” ifadelerini kullandı.





