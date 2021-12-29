Cezaevinde 'sen hâlâ intihar etmedin mi?' tehdidi

Elazığ T Tipi Cezaevi’nde tutulan 34 yaşındaki İbrahim Temel, açık görüş esnasında ailesinden yardım istedi. İşkenceye maruz kaldığını anlatan ve vücudunda darp izleri bulunan Temel, cezaevindeki uygulamalara tepki gösterdi. Tekli hücreye alındıktan sonra ceza infaz koruma memurlarının kendisine, “Sen hala intihar etmedin mi? İntihar etmezsen biz seni yok ederiz” şeklinde tehdit ettiklerini belirten Temel, ailesine, “Beni buradan kurtarın” dedi. Bu işkence ve tehditlerden sonra Temel, İzmir Kırıklar Cezaevi’ne sevk edildi.





Ailesinin konuyu anlatması sonrası HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da konuyu Meclis gündemine taşıdı.





Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, Temel’in ablası Müzeyyen Temel, kardeşini görebilmek için Diyarbakır’dan Elazığ Cezaevi’ne gitti. Görüş saati olmasına rağmen kapıda bekletildiklerini söyleyen Temel, tartışmalar sonrası görüşe alındıklarını söyledi.





Görüş esnasında kardeşinin yüzünde ve gözünde morluklar olduğunu gören Temel, şunları anlattı: “Bana, ‘içerdeki uygulamalara tepki gösterdiğim için tehditler savurdular. Bunları kabul etmeyeceğimi bildikleri için bana karşı içerden eleman tuttular. Koğuştaki ranzamın başına bıçak koydular. Sabahın köründe de baskın yapıp hakkımda tutanak tutarak darp ettiler’ dedi. Ayrıca kardeşim kendisine ırkçılık yapıldığını da söyledi. PKK’li diyerek kardeşimi dövüyorlar.”





Olayla ilgili suç duyurusunda bulunan abla Temel, kardeşinin can güvenliğinden endişe duyduklarını söyledi. Yaşanan olayın ardından kardeşinin İzmir Kırıklar Cezaevi’ne sevk edildiğini belirten Temel, şöyle devam etti: “Kardeşimi hücreye attıktan sonra günlerce aç bırakmışlar. Gardiyanlar hücreye gidip ‘sen hala intihar etmedin mi?’ İntihar etmesen biz seni yok edeceğiz’ diyerek tehditler savuruyorlar. Aramızda geçen bu konuşmaları duyan gardiyan bizi apar topar dışarı çıkarttı. Kardeşim de bağırarak ‘suç duyurusunda bulunun. Sesimi duyurun’ diye seslendi."