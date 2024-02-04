Cezaevinden izinli çıktı hiç tanımadığı kadını defalarca bıçakladı

Davanın ilk duruşmasında saldırgan Tayfun K. suçunu itiraf etti. Alkollü olduğu için olayı tam hatırlayamadığını, saldırının nedenini de bilmediğini söyleyen Tayfun K’nin, saldırıyı yaptığı dönemde cezaevinden 11 günlük izinle çıktığı belirlendi.
Avukat Hediye Gökçe Baykal, sanığın Isparta’dan cezaevinden 11 gün izinli çıkarak Ankara’ya geldiğini bu sırada da saldırıyı gerçekleştirdiğini aktardı.
‘KASTEN VE KEYFİ BİR SALDIRI’
Cumhuriyet’e konuşan Özdem Ş. ise şunları anlattı: “Eve dönerken üç şahıs gördüm. Bu Tayfun K., denen kişi, kötü şekilde bana bakmıştı. Bir gariplik hissetim ancak yoluma devam ettim. Ancak beni evime kadar takip etmiş. Kesinlikle kasten ve keyfi yapılmış bir saldırı.”