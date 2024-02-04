Cezaevinden izinli çıktı hiç tanımadığı kadını defalarca bıçakladı

‘KASTEN VE KEYFİ BİR SALDIRI’





Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Özdem Ş, 2023 yılı eylül ayında evinin önünde tanımadığı bir kişi tarafından uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı. Özdem Ş’nin yaralanmasına ilişkin açılan dava ise Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına avukat Hediye Gökçe Baykal ve avukat Burak Yılmaz’ın takip ettiği davaya Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Genel Sekreteri Burcu Mine Gargın, Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezi ve TBB Hukuk Müşavirliği de destek verdi.Davanın ilk duruşmasında saldırgan Tayfun K. suçunu itiraf etti. Alkollü olduğu için olayı tam hatırlayamadığını, saldırının nedenini de bilmediğini söyleyen Tayfun K’nin, saldırıyı yaptığı dönemde cezaevinden 11 günlük izinle çıktığı belirlendi.Avukat Hediye Gökçe Baykal, sanığın Isparta’dan cezaevinden 11 gün izinli çıkarak Ankara’ya geldiğini bu sırada da saldırıyı gerçekleştirdiğini aktardı.Cumhuriyet’e konuşan Özdem Ş. ise şunları anlattı: “Eve dönerken üç şahıs gördüm. Bu Tayfun K., denen kişi, kötü şekilde bana bakmıştı. Bir gariplik hissetim ancak yoluma devam ettim. Ancak beni evime kadar takip etmiş. Kesinlikle kasten ve keyfi yapılmış bir saldırı.”