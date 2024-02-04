Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Hafize Erkan' operasyonu tamam, işe iadesini istedi /04 Şubat 2024 13:50

'Hafize Erkan' operasyonu tamam, işe iadesini istedi

Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarılan Büşra Bozkurt'un, yeni başkan Fatih Karahan'dan işe iadesini talep ettiği belirtildi.

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Geçtiğimiz günlerde görevinden alınan ve yerine Fatih Karahan'ın atandığı eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, babasının işten çıkardığı iddia edilen TCMB çalışanı Büşra Bozkurt ile gündeme gelmiş ve büyük tepki çekmişti.

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Büşra Bozkurt ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, Hafize Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarılan Bozkurt, yeni başkan Karahan’dan göreve iadesini talep etti.

Bozkurt, Karahan'a şunları söyledi:

“Sadece mağduriyetimi dile getirdim. Olay için ‘operasyon’ dendi. Yalancılıkla suçlandım. Ancak gerçek ortaya çıktı. Yeni atamanın ülkemiz ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. İşime bir an önce kavuşmayı bekliyorum. Ben de son çare olarak CİMER’e başvurdum. Tüm amacım işime geri dönmekti. Gaye Hanım’ı hedef almadım. Ortada ne başkana karşı düzenlenmiş bir plan, ne operasyon, ne de iftira vardı. Sadece mağduriyetim vardı. Yalancılıkla suçlandım. Bugün yalancı duruma düşürülmekten kurtuldum, işsizlikten de kurtulmak, işime geri dönmek istiyorum.”
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