Samanyolu Haber /Gündem / Gaziantep'te helikopter düştü: 2 polis hayatını kaybetti /04 Şubat 2024 13:56

Gaziantep'te helikopter düştü: 2 polis hayatını kaybetti

Hatay'dan havalandıktan sonra Gaziantep’in Nurdağı ilçesi kırsalında düşen polis helikopterinin gece saatlerinde cep telefonu ile çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

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Hatay Havalimanı’ndan havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopter, Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde düştü.

En son saat 22.49’da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezinin temas ettiği helikopterde bulunan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ile Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk hayatını kaybederken,1 teknisyen ise yaralandı.

Hatay'da havalandıktan sonra Gaziantep’in Nurdağı ilçesi kırsalında kaza kırıma uğrayan polis helikopterinin gece saatlerinde cep telefonu ile çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, düşen helikopterin enkazı ve ekiplerin yoğun çalışması dikkat çekti. Kaza sonrası yaralanan teknisyene ilk müdahalenin yapılması yer aldı.

OLAY YERİNDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Olay sonrası şehit olan pilotların naaşları hastane morguna kaldırılırken yaralanan teknisyen ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Kaza kırıma uğrayan polis helikopterinin düştüğü alanda ve enkazdaki çalışmalar sürüyor.
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