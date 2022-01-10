Samanyolu Haber /Gündem / Cezaevlerinde ‘tadilat’ yalanı çöktü: Ekonomik krizden dolayı suyu kesmişler /10 Ocak 2022 16:35

Cezaevlerinde ‘tadilat’ yalanı çöktü: Ekonomik krizden dolayı suyu kesmişler

Yaptığı eylemler ve açıklamalarıyla cezaevlerindeki askeri öğrencilerin seslerini duyuran Harbiyeli annesi Melek Çetinkaya, cezaevlerinde sıcak su ve ısınma sorunlarının ekonomik krizden kaynaklandığını belirtti.

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Silivri başta olmak üzere Türkiye’nin bir çok yerinde cezaevlerinde aylardır sıcak su ve ısınma sorunu yaşanıyor. Onbinlerce insan buz gibi havada soğuk suyla duş almak zorunda kalıyor. Cezaevi yönetimleri aylardır ‘tadilat’ nedeniyle sıcak su verilemediğini açıklamıştı. Ancak bunun da yalan olduğu ortaya çıktı.

Oğlu Harbiyeli Furkan Çetinkaya ile bugün telefon görüşü yaptığını anlatan Melek Çetinkaya’nın aktardığına göre cezaevlerinde sıcak su olmamasının sebebi ‘ekonomik’ kriz.

Çetinkaya, konuyla ilgili paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Az önce Furkan aradı. Sıcak suyun gelip gelmediğini sordum. En son 8 Aralık’ta akacak demişlerdi. Şimdi de sıcak suyun cezaevi yönetimiyle ilgisi olmadığını, ekonomik kriz nedeniyle akmadığını söylemişler. Herkesten ricam Adalet Bakanlığı ve Ceza Tevkif Evleri’ne dilekçe yazması.” ifadelerini kullandı.
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