Cezayir'de araca çarpan otobüs alevler içinde kaldı: En az 34 ölü

Euronews'te yer alan habere göre Cezayir'de bir yolcu otobüsünün karşıdan gelen araçla çarpışması sonucu en az 34 kişi hayatını kaybetti.



Başkent Cezayir'in 2 bin kilometre güneyinde Sahra çölü kıyısındaki Tamanrasset şehri yakınlarında meydana gelen kazada otobüs alevler içinde kalırken 12 kişi de yaralandı.



Kazayla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmazken yerel medyada yer alan haberlerde otobüs ve aracın tamamen yandığını gösteren fotoğraflar yer aldı.



Kazanın nedenine dair resmi bir açıklama yapılmazken, otobüs yolcularının cansız bedenlerinin yandığı kaydedildi.



Ülkede aşırı hız kazaların büyük çoğunluğunun ana nedeni olarak gösteriliyor.



Cezayir'de 2022 yılında 23 bin yol kazası yaşanırken 3 bin 409 kişi hayatını kaybetti 30 binden fazla kişi yaralandı.