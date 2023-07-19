Şair ve yazar Roni Margulies hayatını kaybetti

Yazar ve şair Roni Margulies 68 yaşında hayatını kaybetti. Margulies, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP) üyesi olan Margulies 2009-2013 tarihleri arasında Taraf gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştı.









5 Mayıs 1955 yılında İstanbul'da dünyaya gelen yazar, ilk ve orta öğrenimini Şişli Terakki'de tamamladı ve 1972'de Robert Koleji'nden mezun oldu. İngiltere'nin çeşitli üniversitelerinde okuyarak iktisat doktoru olan Margulies, bu dönemde Marksist görüşle yakınlaştı ve kariyerinde bir daha iktisat alanında çalışmadı.







Baba tarafından Aşkenaz, anne tarafından Sefarad Yahudisi olan Margulies, bir dönem Londra'da yaşadı. Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP) üyesiydi. İlk şiir kitabını 1991 yılında çıkaran Margulies'in, şiir kitapları çoğunlukta olmak üzere, anı, çeviri, edebiyat, siyaset ve tarih alanlarında kitapları bulunuyor. Son kitabı "Türk'ün Hizmetçisi - Türkiye'de Azınlık Olmak" 2020'de yayımlanmıştı.





Çok sayıda dergi ve gazete makalesi de bulunan yazar, 2009-2013 tarihleri arasında Taraf gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştı. Türkçeye çevirdiği şairler arasında Ted Hughes, Philip Larkin ve Yehuda Amihay da bulunuyor.