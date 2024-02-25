Samanyolu Haber /Gündem / Charlize Theron'un lüks malikanesi, Nişantaşı'nda bir apartman dairesi etmiyor /25 Şubat 2024 12:52

Charlize Theron'un lüks malikanesi, Nişantaşı'nda bir apartman dairesi etmiyor

Oscar ödüllü Charlize Theron'un İspanyol tarzı malikanesinin satış fiyatı İstanbul Nişantaşı'ndaki bir evden 11 milyon lira daha az.

SHABER3.COM

Oscar ödüllü Charlize Theron'un evi, İstanbul'daki emlak fiyatlarının ne kadar uçuk olduğunu gözler önüne seriyor. Theron, Hollywood Hills'teki lüks malikanesini 3,8 milyon dolara (yaklaşık 117 milyon lira) satışa çıkardı.

Hollywood yıldızı Oscarlı oyuncu Charlize Theron'un malikane satışı, İstanbul'daki ev fiyatlarının pahalılığını gözler önüne serdi. Malikanenin satış fiyatı Şişli'de 400 metrekarelik bir apartman dairesinin fiyatının altında kaldı.



Kısa Dalga'nın Sosyal medyada yapılan kıyaslamaları derlediği haberinde, Şişli'de satılık bir 400 metrekarelik 4+1 dairenin fiyatının 128 milyon lira olduğunu gösteriyor. Bu, Theron'un malikanesinin satış fiyatından yaklaşık 11 milyon lira daha fazla. Bu durum, Türkiye ve ABD'deki emlak piyasaları arasındaki büyük farkı ve İstanbul'un bazı bölgelerindeki astronomik konut fiyatlarını gözler önüne seriyor.


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