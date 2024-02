Yemek yerken fark edebileceğiniz 3 kanser belirtisi

Daily Star'ın haberine göre, her yıl 393.000 yeni kanser vakası bulunuyor ve her iki kişiden biri hayatında bir tür kanserle karşılaşıyor. Kanseri erken teşhis etmek çok büyük bir fark yaratabilir; hatta hayatınızı kurtarabilir. Bu yüzden işaretlerin ne olduğunu bilmek çok önemlidir.



Bu belirtilerden herhangi birini fark ederseniz en kısa sürede doktorunuza başvurmalısınız. MacMillan kanser desteği, kanser hastalarına ve ailelerine yardım eden önde gelen bir İngiliz hayır kurumudur. Bu kurum yemek yerken dikkat etmeniz gereken üç işarete dikkat çektiler.



1. İŞTAH KAYBI



Sıklıkla eskisi kadar yemediğinizi hissediyorsanız veya normalden daha çabuk doyduğunuzu hissediyorsanız doktorunuza başvurmalısınız. Bunu görmezden gelmek kolaydır, ancak birkaç haftadır fark ettiyseniz kontrol edilmeye değer.



Yemeklerinizi çiğnemede ve yutmakta zorluk çekiyorsanız, bu fark edilmesi kolay bir durumdur. Eğer yemek yemek size sürekli ağrı veriyorsa, tıbbi yardım almanın zamanı gelmiştir.



3. MİDE YANMASI VE HAZIMSIZLIK



Hem mide yanması hem de hazımsızlık, büyük veya baharatlı bir yemekten sonra yaygın olarak görülebilir, ancak üç hafta boyunca çoğu gün devam ederse, ciddi bir şey olup olmadığını kontrol etmek için bir pratisyen hekime görünmek önemlidir.



Akşam yemeği zamanı, bu sorunlardan herhangi birine dikkat edilmesi gereken önemli bir andır. Şişmiş bir karın, yumurtalık veya fallop tüpü kanseri gibi birçok durumun belirtisi olduğundan kanser belirtisi olabilir.



MacMillan ayrıca insanlara bağırsak hareketlerini izlemelerini tavsiye ediyor. Üç hafta veya daha uzun süren herhangi bir ciddi değişiklik not edilmelidir. Bu, tutarlı akıcı kaka, sert kaka, tuvalet ziyaretlerinde artış ve hatta kan gelmesini de içerebilir.