Samanyolu Haber /Gündem / ÇHD'ye polis baskını: 4 avukat gözaltında /07 Şubat 2024 01:02

ÇHD'ye polis baskını: 4 avukat gözaltında

Çağdaş Hukukçular Derneği, Çağlayan'daki saldırı gerekçe gösterilerek üyeleri olan 4 avukatın gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanlar arasında Betül Vangöl Kozağaçlı da bulunuyor.

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Gazete Duvar'da yer alan habere göre Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), dernek üyesi 4 avukatın İstanbul Adliyesi saldırısının ardından ofislerinin kapısı kırılarak gözaltına alındığını duyurdu.

ÇHD'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Üyelerimiz olan avukatlar Betül Vangölü Kozağaçlı, Seda Şaraldı, Didem Baydar Ünsal ve Berrak Çağlar gözaltına alınmıştır.

Uydurma gerekçeler ile avukat ofislerine “kapı kırarak” saldırma cüretine karşı boyun eğmeyeceğiz. Bu keyfi saldırılara karşı ayaktayız!" denildi.
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