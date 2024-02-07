ÇHD'ye polis baskını: 4 avukat gözaltında

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), dernek üyesi 4 avukatın İstanbul Adliyesi saldırısının ardından ofislerinin kapısı kırılarak gözaltına alındığını duyurdu.



ÇHD'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Üyelerimiz olan avukatlar Betül Vangölü Kozağaçlı, Seda Şaraldı, Didem Baydar Ünsal ve Berrak Çağlar gözaltına alınmıştır.



Uydurma gerekçeler ile avukat ofislerine “kapı kırarak” saldırma cüretine karşı boyun eğmeyeceğiz. Bu keyfi saldırılara karşı ayaktayız!" denildi.