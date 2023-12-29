Samanyolu Haber /Gündem / CHP 3 Ocak'ta 200 belediye başkan adayını açıklayacak! /29 Aralık 2023 09:33

CHP 3 Ocak'ta 200 belediye başkan adayını açıklayacak!

Yerel seçimler için hazırlıklarına hız veren partiler, adaylarını birer birer açıklamaya başladı. CHP'nin de 3 Ocak'ta 200 belediye başkan adayını açıklayacağı ifade edildi.

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tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, AKP 26. Dönem Milletvekili Mehmet Metiner, hukukçu Mücahit Birinci, gazeteci Fatih Atik, Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık programına konuk oldu. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimler programda masaya yatırıldı.

"CHP 3 OCAK'TA 200 BELEDİYE BAŞKAN ADAYI AÇIKLAYACAK"
Cumhuriyet Halk Partisi'yle ilgili Yarkadaş "CHP 3 Ocak günü MYK ve parti meclisini toplayacak CHP’de olmayan belediye başkanlarının bir kısmını daha açıklayacak. 200’ün üzerinde belediye başkanı açıklanması bekleniyor." ifadelerine yer verdi.
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