Samanyolu Haber /Politika / CHP 5 şehirde adayını belirledi: İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Bolu... /14 Aralık 2023 20:48

CHP 5 şehirde adayını belirledi: İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Bolu...

Yerel seçimlerde aday adaylığı için 15 binin üzerinde başvuru alan CHP'de, ilk adaylar Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanan Parti Meclisi'nde (PM) belirlendi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart'a giden süreçte belediye başkan adaylarını şekillendiriyor. Bugün yapılan Parti Meclisi toplantısında iller masaya yatırıldı.

CHP'nin yerel seçimde, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu, Ankara'da Mansur Yavaş'ı, Bursa'da Mustafa Bozbey, Bolu'da Tanju Özcan, Balıkesir'de Ahmet Akın'ı aday göstereceği öğrenildi.

CHP'de 58 kişi büyükşehir belediye başkanlığı için, 2 bin 714 kişi de belediye başkan adaylığı için müracaatta bulunurken, ilçe ve beldeler dahil toplam müracaatın 15 bini aştığı açıklanmıştı.

ANKET ÇALIŞMASI YAPILMIŞTI

CHP, İstanbul, Ankara, Aydın dışındaki mevcut başkanlar için büyükşehirlerde ve illerde "memnuniyet anketi" yapmıştı. 27 Kasım'da başlayan anket çalışmasında, örgütün yanı sıra seçmenin de görüşlerine başvuruldu.

Anketlerden çıkacak sonuca göre, belediye başkanından şikayet yoksa atama yapılacak. Belediye başkanından memnuniyetsizlik varsa, ikinci aşamada öne çıkan adaylar tespit edilecek.
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