Samanyolu Haber /Gündem / CHP, 5'inci kez hapse girecek Barış Pehlivan için harekete geçti /02 Ağustos 2023 23:15

CHP, 5'inci kez hapse girecek Barış Pehlivan için harekete geçti

Gazeteci Barış Pehlivan, daha önce 3 yıl 9 ay ceza aldığı davayla ilgili yeniden cezaevine gireceğini duyurmuştur. Tutuklama kararını durdurmaya yönelik CHP yönetimi de harekete geçti.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Libya’da yaşamını yitirdikten sonra Manisa’da toprağa verilen MİT görevlisinin cenazesiyle ilgili haber nedeniyle 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan gazeteci Barış Pehlivan yeniden hapse girecek.

Gazeteci Barış Pehlivan'ın yeniden cezaevine girmesine pek çok gazeteci ve basın kuruluşundan tepki geldi. Karara ilişkin olarak CHP Yönetiminden de bir hamle geldi.

Gazeteci Barış Terkoğlu , "CHP kurmayları Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde 6 kişilik bir milletvekili grubu görevlendirmiş durumda. Bu grup önümüzdeki hafta çarşamba günü Adalat Bakanı ile görüşmek için randevu almışlar. Bu konu hakkında CHP'nin 6 milletvekili Adalet Bakanıyla görüşecekler" ifadelerini kullandı.

CHP heyetinde yer alacak isimler, Ali Mahir Başarır, Gökçe Gökçen, Umut Akdoğan, Deniz Yücel, Cumhur Uzun ve Gizem Özcan.
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