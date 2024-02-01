CHP Atalay için yine AYM’nin kapısını çalacak

Bold Medya'da yer alan habere göre Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay için CHP bir kez daha Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kapısını çalacak.



AYM’nin 2 kararına rağmen Atalay’ın milletvekilliği Yargıtay kararı TBMM’de okutularak düşürülmüştü.



CHP, “TBMM Genel Kurulu’nda Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin yazısının okunması suretiyle Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunun tespiti ve iptali ile ortaya çıkan eylemli İçtüzük değişikliğinin iptali” istemiyle yarın AYM’ye başvuruda bulunacak.



CHP’nin başvurusunu AYM’ye Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın iletecek. Günaydın, başvurudan önce AYM önünde basın açıklaması yapacak.