Semra'nın çığlıkları mahallede yankılandı: Bir kadın daha katledildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde Cuma Mahallesindeki bir evden yardım sesi duyan vatandaşlar polise ihbarda bulundu.



BIÇAKLANMIŞ HALDE BULUNDU



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri Kocamanın bıçak darbeleri ile hayatını kaybettiğini belirledi.



OTOPSİ YAPILACAK



Semra Kocaman'ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



EŞİ, KIZI VE ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINDA



Polis cinayet şüphesiyle evde bulunan Kocaman'ın eşi, kızı ve kızının erkek arkadaşını gözaltına aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.