Samanyolu Haber /Gündem / Semra'nın çığlıkları mahallede yankılandı: Bir kadın daha katledildi /01 Şubat 2024 23:27

Semra'nın çığlıkları mahallede yankılandı: Bir kadın daha katledildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde Semra Kocaman'ın çığlıkları üzerine polise haber verildi. Eve giren ekipler kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

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Aydın'ın Efeler ilçesinde Cuma Mahallesindeki bir evden yardım sesi duyan vatandaşlar polise ihbarda bulundu.

BIÇAKLANMIŞ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık ekipleri Kocamanın bıçak darbeleri ile hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOPSİ YAPILACAK

Semra Kocaman'ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

EŞİ, KIZI VE ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINDA

Polis cinayet şüphesiyle evde bulunan Kocaman'ın eşi, kızı ve kızının erkek arkadaşını gözaltına aldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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