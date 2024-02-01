Avrupa’da Emlak depremi: Genç emlak imparatoru battı, domino etkisi var

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre Avrupa’da Galeria Kaufhof-Karstadt, KaDeWe Gurubu, Hamburg’daki 245 metre yüksekliğindeki Elbtower ve 1000’den fazla çeşitli şirketi bünyesinde barındıran Signa Holding GmbH’ya kayyum atandı.



Holdingin 42 yaşındaki genç patronu Reno Benko, yönetimden alınıyor. Dev batışın etkileri büyük oldu. İsviçre’deki Zürich merkezli özel banka Bank Baer’in CEO’su görevden alındı.



EMLAK İMPARATORLUĞU ÇÖKÜYOR



500 milyon Euro kredi bulamayınca, imparatorluğu yıkılan Avusturyalı emlak ve finans sektörünün önemli ismi Rene Benko, peşinden bir çok bankayı da zor durumda bıraktı. Signa Prime ve Signa Devolepment de aynı sonuçla karşı karşıya kaldı.



Almanya’nın bir çok kentinde artık Karstadt mağazaları kapanıyor. Kapitalizmin ve lüksün sembolü Berlin’deki alışveriş merkezi KaDeWe iflasını verdi. Corona döneminde Almanya’nın yaptığı 700 milyon Euro’luk destek grubu kurtaramadı. Rene Benko’nun artık şirket yönetiminde yer almayacağı belirtilirken, kişisel malvarlığına el konulup konulmayacağı belli değil.



2 MİLYAR BORÇ, YÜKSELEN MALİYETLER



2022 yılında 2 milyarlık borcu çevirelemeyen Benko’nun özellikle emlak bölümü büyük sıkıntıda. Artan faiz oranları, Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle yükselen enerji maliyetleri, aşırı artan inşaat maliyetleri Benko’yu sarstı. Hamburg’daki prestij proje yarım kaldı.



Signa’nın emlak şirketinin yanı sıra, Signa Sport da iflas istedi ve buralara da iflas komiseri atandı. Suudi’lerden kurtarma için destek beklendi anca bu da olmadı. Yeni bir devlet yardımının da kurtaramayacağı böylece netleşti.



AVRUPA’DAKİ FİNANS SEKTÖRÜ SALLANDI



Dev grubun batışıyla birlikte Avrupa’daki bir çok banka ile bu gruba kredi açan finans kuruluşları da ağır yara aldı. Zürihli Bank Julius Baer’in, gruba verdiği 628 milyon Euro’luk krediyi silmek zorunda kaldığı açıklandı. Bankanın CEO’su Philipp Rickenbacher görevden ayrıldı ve diğer yöneticilere de 'bonus' ödenmemesi kararı alandı. Bu gelişmelerle birlikte bankanın borsadaki hisselerinde de büyük düşüşler oldu. Düşüş yüzde 54’ü buldu. Bankanın karı ise bir önceki yıla göre yüzde 55 azaldı.



TEMİNATIN DEĞERİ KALMADI



Bankanın kredi vermekteki işlemlerinin doğru olduğu, ancak teminat olarak gösterilen Signa hisselerinin artık sembolik bir değerden başka bir şey olmadığı belirlendi. Banka, kredileri silerken artık mortgage kredilerine yöneleceğini açıkladı. Bu kaybın etkilerinin 2026’ya kadar süreceği belirtiliyor.



Grubun yüzlerce yere kredi borcu bulunuyor. Zamanla az bir kısmı ödenmiş olsa da, borçların yüzde 90’ına yakına duruyor. Bunlardan 100 milyon Euro’nun üzerinde olanlar ise şunlar;



BATAN GRUBUN BORÇ LİSTESİ



Julius Bär; 628 milyon Euro



Landesbank Hessen-Thüringen; 627 milyon463 bin Euro



LVM; 300 milyon Euro



Munich Re (Münchner Rück); 700 milyon Euro



Mezz 23 GmbH & Co. KG; 200 milyon Euro



Hamburg Commercial Bank AG; 141 milyon 950 bin Euro



Allianz; 300 milyon Euro



R+V Group; 386 milyon 35 bin 250 Euro



Norddeutsche Landesbank – Girozentrale; 135 milyon 229 bin 900 Euro



Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien: 280 milyon Euro



Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG; 181 milyon 845 bin 251 Euro



Erste Group Bank AG; 129 milyon 101 bin 564 Euro



Migros Bank AG; 101 milyon 354 bin 845 Euro



BayernLB; 100 milyon Euro