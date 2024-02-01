Afiş krizine ilişkin İYİ Parti'den açıklama

“Yanlış hatırlamıyorsam ikisinin de açıklamasının üzerinden 24 saat geçti. Bize herhangi bir şekilde bu şirketten; anlaşmamız olduğu halde, parasını ödemiş olduğumuz halde ve birisi CHP’nin genel başkanı diğeri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bu açıklamaları yapmış olmalarına rağmen herhangi bir olumlu seyir, adım, girişim olmamıştır. Zannediyorum bilgiyi doğru yerden almıyorlar. Onun için mesela sayın Murat Ongun’dan bilgi almak isterlerse durumunun gerçekliğini, detaylarını çok daha net bir şekilde görmüş olacakları düşüncesindeyim.”





İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde gündemi değerlendirdi. Meral Akşener'in grup toplantısındaki açıklamaları üzerine başlayan 'afiş' tartışmasıyla ilgili Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun konuşmalarına rağmen ilerleme olmadığını söyledi. Zorlu, gazeteci Ayşenur Arslan'ın Akşener hakkındaki iddialarına da yanıt verdi.Meral Akşener’in, partisinin grup toplantısında İstanbul, Ankara ve İzmir'de hazırladıkları afişlerin bilboardlara asılmasının engellendiğini iddia etmesine de değinen Zorlu, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’in bu konudaki açıklamalarına rağmen herhangi bir ilerleme sağlanmadığını söyledi:Kürşad Zorlu, halktv.com.tr yazarı Ayşenur Arslan’ın Meral Akşener hakkındaki iddialarına da yanıt verdi. Ayşenur Arslan, Akşener’in 2 ay önce bir siyasetçi ile görüşmesinde Kılıçdaroğlu’nu kastederek "Sizce ben Alevi-Kürt bir Cumhurbaşkanı seçtirir miyim? Siyasi çizgim buna izin verir mi! Asla!" dediğini, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ise ‘abi’ diyerek bahsettiğini öne sürmüştü. Zorlu, iddialarla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını vurgulayarak şöyle konuştu:“Bu yazıyı yazan kişinin yanlış hatırlamıyorsam sözlerini çarpıtması neticesinde televizyon programı durdurulmuştu. Bir defa şunu söyleyeyim; çok çirkin. Bu iddiaları kesinlikle reddediyoruz. Bakın ben operasyon siyaseti demiştim. Operasyon siyasetinin yanında bir de yakın geçmişte, propagandist gazetecilik eklendi. Bu şekilde kadro tamamlandı. Ancak biz bu konuda kararlıyız… Bütün bu tutarı adımları İYİ Parti atıyorken, üçüncü yolu açma irademizden dolayı bize acımasızca saldıran propagandist gazetecilik anlayışı milletimizce de dikkatle takip ediliyor. Ama biz bunlardan çekinmiyor ve korkmuyoruz.”