CHP’de değişim süreci başladı

CHP Parti Meclisi, gelecek dönem yol haritasını belirlemek üzere toplandı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti Meclisi, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan ve başarısız olarak kabul edilen sonuçları masaya yatırdı.



Parti kurmayları, yanlış yapılan yerleri anlattı, kurultay kararı aldı.



CHP Genel Merkezi’nde toplanan Parti Meclisi’nde ilk olarak Cumhurbaşkanı ve TBMM seçimlerinin sonuçları masaya yatırıldı. İttifak içerisinde yer alan partilerin yeterli katkıyı sunmamaları, tartışmalı adayların CHP listelerinde yer alması, sandık güvenliğine yönelik vatandaşlara yeterli derecede güvenin verilmemiş olması, başlıca eleştiri konuları arasında yer aldı. Toplantıda özellikle CHP listelerinden TBMM’ye giren Millet İttifakı üyesi partilere eleştirilerin sunulduğu da öğrenildi. Parti Meclisi toplantısında, kurultay kararı da alındı. Yeni oluşturulacak MYK’ye bu konuda tam yetkinin verilmesi kararı alındı. Bu kapsamda il ve ilçe kurultaylarını başlatacak CHP, büyük kurultayın kararını ise daha sonra verecek. Parti yönetiminin mevcut il ve ilçe yönetimlerinin büyük oranda değişmesi eğiliminde oldukları kaydedildi.



YENİ MYK DUYURULACAK



CHP’de yeni MYK bugün belirlenecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bugün yeniden bir araya gelmesi ve ardından MYK’yi açıklaması beklenen Kılıçdaroğlu’nun “denge” gözeteceği bildirildi. Bu kapsamda Parti Meclisi’nde yer alan ve Ekrem İmamoğlu’na yakın olan bazı isimler MYK’ye dahil edilerek Genel Başkan Yardımcısı olacak. PM dışında kalan isimler için de ön sıralardakilerin olası istifaları ile formül arayışı sürüyor.



MECLİS YÖNETİMİ BELİRLENDİ



CHP Meclis Grubu, PM toplantısının ardından partinin bir diğer gündem maddesi oldu. Meclis yönetiminde de Ekrem İmamoğlu’na yakın isimler yer aldı. CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel oldu. Grup Başkanvekilliği içinse Gökhan Günaydın, Burcu Köksal ve Ali Mahir Başarır belirlendi. TBMM Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca oldu.



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Meşruiyeti sorgulanır halde



CHP PM toplantısının ardından kaleme alınan bildirgede, iktidarın baskı ve eşitsiz propaganda sürecinden yararlandığı bildirildi.



Açıklamada, on milyonlarca insanın demokrasi talebinin büyütüleceği dile getirildi Bildirgede şunlar vurgulandı:



“Cumhurbaşkanlığı seçimi siyasi tarihimizin en eşitsiz koşullarında gerçekleşmiştir. Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yalan, iftira, montaj, kutuplaştırma gibi çirkin yöntemlere başvurmuştur. Bu süreç, siyasal iktidarın ve Cumhurbaşkanı adayının ahlaki meşruiyetini sorgulanır hale getirmiştir. Tüm bu olumsuzluklara karşın partimiz, yönetim organlarında seçim süreçlerini ve sonuçlarını ilk andan itibaren detaylı bir şekilde değerlendirmeye başlamıştır. Cumhuriyet Halk Partisi, seçmenin verdiği mesajı, analiz etmeye devam edecektir. Bu değerlendirme sürecinde özeleştiriler samimiyetle dikkate alınacak ve gereği hızla yerine getirilecektir. Kurultay sürecinin parti içi demokrasi kültürümüze yaraşır bir şekilde gerçekleşmesi için yapılacak gerekli hazırlıklar ve alınacak kararlar yeni Merkez Yönetim Kurulu tarafından açıklanacaktır. Giderek derinleşen ekonomik krizden çıkışın yollarını göstermeye kararlılıkla devam edeceğiz. "