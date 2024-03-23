CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur trafik kazası geçirdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur'un da içerisinde bulunduğu 3 kişi hafif yaralandı.



Gazete Duvar'da yer alan habere göre, kaza akşam saatlerinde İskenderun ilçesindeki Yavuz Sultan Selim Kavşağı'nda meydana geldi.



Partisinin Piri Reis Mahallesi'ndeki programına katılmak için bölgeye giden CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur’un da içerisinde bulunduğu otomobil, başka bir otomobille çarpıştı. Kazada Güzelmansur ve 2 kişi hafif yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Güzelmansur ve diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.