Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’ın mitinginde ‘İsrail ile ticareti kes’ pankartı açanlar gözaltına alındı /23 Mart 2024 22:35

Erdoğan’ın mitinginde ‘İsrail ile ticareti kes’ pankartı açanlar gözaltına alındı

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Ankara’da katıldığı 'Büyük Ankara Mitingi'nde "İsrail ile ticareti kes" pankartı asıp “İsrail'le ticaret Filistin’e ihanet” sloganı atan gençler gözaltına alındı.

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Bold Medya'da yer alan habere göre AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim mitinglerinde İsrail’e lanet okuyup Filistin’e destek verirken, o konuştuğu sırada “İsrail ile ticareti kes” pankartı açanlar gözaltına alınıyor.

Daha önce Bursa’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin konuşma yaptığı yerde “İsrail’le yapılan ticaretten utanç duyuyoruz” pankartı açılmış ve pankart açanlar gözaltına alınmıştı.

Bu sefer benzer bir durum Ankara’da, Erdoğan’ın da katıldığı mitingde yaşandı.

Erdoğan’ın bugün katıldığı “Büyük Ankara Mitingi”nde “Filistin için bin genç” isimli bir grup, Erdoğan konuştuğu sırada “İsrail ile ticareti kes” pankartı açtı. Gençler “İsrail’le ticaret Filistin’e ihanet” sloganı attı

Pankartı açanlara fiili gözaltı işlemi uygulandı, o anlar kameraya da yansıdı.

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