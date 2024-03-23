Erdoğan’ın mitinginde ‘İsrail ile ticareti kes’ pankartı açanlar gözaltına alındı

Bold Medya'da yer alan habere göre AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, seçim mitinglerinde İsrail’e lanet okuyup Filistin’e destek verirken, o konuştuğu sırada “İsrail ile ticareti kes” pankartı açanlar gözaltına alınıyor.



Daha önce Bursa’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin konuşma yaptığı yerde “İsrail’le yapılan ticaretten utanç duyuyoruz” pankartı açılmış ve pankart açanlar gözaltına alınmıştı.



Bu sefer benzer bir durum Ankara’da, Erdoğan’ın da katıldığı mitingde yaşandı.



Erdoğan’ın bugün katıldığı “Büyük Ankara Mitingi”nde “Filistin için bin genç” isimli bir grup, Erdoğan konuştuğu sırada “İsrail ile ticareti kes” pankartı açtı. Gençler “İsrail’le ticaret Filistin’e ihanet” sloganı attı



Pankartı açanlara fiili gözaltı işlemi uygulandı, o anlar kameraya da yansıdı.



