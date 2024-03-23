Okan Buruk'un yardımcısı Ismael Garcia'dan, Arda Güler yorumu

"Real Madrid gençlere nasıl davranacağını çok iyi biliyor ve onlara Madrid'de olmaları için gerekenlerin ötesinde gereksiz baskı uygulamadığını gösteriyor. Aşamalardan geçmeleri ve geri kalanların ya da dış baskının onları yakmasına izin vermemeleri gerekiyor."





Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Ismael Garcia, Arda Güler'in Real Madrid'e adaptasyonu ve genç oyuncunun üzerindeki baskı hakkında MARCA'ya konuştu.Garcia, Arda'nın bir oyuncu olarak olgunlaşması ve gelişmesi için mükemmel bir ortamda olduğunu düşünüyor. Türkiye'nin duygusal bir ülke olduğunu dile getiren Garcia, Arda Güler'in az süre alması konusunda açıklamalar yaptı:"Türkiye çok duygusal bir ülke. Tutkulu bir futbol iklimi var. Bu durum genç oyuncular için 'iki ucu keskin bir kılıç'. İki maç iyi oynadıklarında 'Türk Messi', iki maç kötü oynadıklarında ise 'bu olamaz' deniyor. Arda Güler'in durumu farklı. Çünkü çok genç yaşta ülkenin büyük takımlarından birinde oynamaya başladı. Çok iyi maçlar oynadı. Kalitesinin yanı sıra çekici bir oyun stili de var. Onu izlediğinizde hemen dikkatinizi çekiyor. Üstelik dünyanın en büyük kulübüne transfer oldu."Antrenöre daha sonra Arda'nın Madrid'e ilk katıldığında yaşadığı sakatlıklar ve bu sakatlıkların Real Madrid'deki elit seviye antrenmanların bir ürünü olup olmadığı soruldu:Arda'nın yaşadığı fiziksel zorlukların Real Madrid'in antrenman seviyesiyle ilgili olduğunu düşünmüyorum. Real Madrid çok fazla maç oynayan bir takım. Bu yüzden ağır antrenmanların sayısı çok yüksek. Arda yeni bir ülkeye gelen genç bir çocuk. Yeni bir kültür, yeni bir dil... Yapabileceğiniz tek şey yeşil sahaya çıkmak ve 11 kişiye karşı oynamak."Bu değişiklikler stres yaratabilir. Belki stres bu tür sorunları tetikleyebilir, bilmiyorum. Bildiğim şey şu; Arda çok çalışmaya devam etmesi gereken genç bir futbolcu. Uzun ve başarılı bir kariyer için gereken her şeye sahip. Real Madrid genç futbolculara nasıl davranacağını bilen bir kulüp. Arda'ya karşı sabırlı olmak ve ona olgunlaşması için gereken zamanı vermek akıllıca olacaktır."Garcia, Real Madrid'in Arda için en iyi ortam olduğuna inandığını da sözlerine ekledi:"Genç oyuncular hızla idol olarak görüldüğü ve olgunlaşma evresi karmaşık olduğu için ondan beklentiler çok yüksek. Bence Türkiye'deki ortamdan ayrılıp Real Madrid'e gelmek çok yardımcı olabilir, burada oyunculara çok akıllıca davranıyorlar. Vinicius ve Rodrygo gibi oyuncular uygun aşamalardan geçirildi.""Madrid'e ulaşmak için gereken filtre o kadar büyük ki, Madrid balonunun içinde tüm koşullara ve daha fazlasına sahip olmaları gerekiyor, diğer kulüplerde birçoğu yol kenarına düşebilir. Sabırlı olmak ve Arda Güler'e olgunlaşmaya devam etmesi için gerekli zamanı vermek, bunu yapmanın çok akıllıca bir yoludur."