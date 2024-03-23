Samanyolu Haber /Dünya / İsrail, Gazze’de yine yardım bekleyenleri vurdu: En az 19 ölü /23 Mart 2024 21:48

İsrail, Gazze’de yine yardım bekleyenleri vurdu: En az 19 ölü

İsrail, Gazze Şeridi’nde sivil ayrımı gözetmeksizin saldırılarını sürdürüyor. Daha önce yardım kuyruğunda bekleyen insanları hedef alan saldırılar düzenleyen İsrail, bugün benzer bir saldırı daha gerçekleştirdi. İsrail ordusunun Gazze’de yardım bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısında 19 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi de yaralandı.

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İsrail ordusunun Gazze’de yardım kuyruğunda bekleyen Filistinlilere düzenlediği saldırıda en az 19 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı.

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisinden paylaşılan açıklamada, İsrail’in Kuveyt Kavşağı’nda yardım tırlarının gelişini bekleyen Filistinlilere tank ve ağır silahlarla ateş açtığı belirtildi. Un ve yardım bekleyen, İsrail için hiçbir tehdit oluşturmayan Filistinlilere yönelik bu saldırıda 19 kişinin öldürüldüğü 23 kişinin yaralandığı kaydedildi. Ölenlerden bazılarının naaşının hastaneye nakledildiği, bazı cesetlerin sokakta kaldığı belirtildiği açıklamada, uluslararası toplumdan bu konuda İsrail’e baskı yapılması istendi.

DAHA ÖNCE DE YARDIM BEKLEYENLERİ VURDU

İsrail ordusu, 19 Mart’ta da Kuveyt Kavşağı’nda insani yardımlara eşlik etmek için bekleyen yerel ekipleri hedef almış, saldırıda 23 Filistinli hayatını kaybetmişti. Aynı şekilde İsrail ordusunun, Kuveyt Kavşağı yakınında 14 Mart’ta insani yardım tırlarını bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucunda 20 kişi ölmüş, 155’ten fazla kişi yaralanmıştı. Gazze kentinin güneyinde 29 Şubat’ta da Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı’nda insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırıda 118 kişi ölmüş, 760 kişi yaralanmıştı.
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