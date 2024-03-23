Gökhan Zan olayının perde arkası

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Sözcü TV'de İpek Özbey ile Nokta Atışı programında açıklamalarda bulundu.



"AKP'nin Hatay'ı kazanmak istediğini biliyoruz" diyen Erkan Baş, "Bağımsız aday çıkarılsaydı desteklerdik. Bilerek isteyerek kendimize uzak aday seçtik. Amacımız geniş ittifaktı. TİP'in amacı, 'Hatay'ı biz yönetelim' değildi" şeklinde konuştu.



GÖKHAN ZAN OLAYININ PERDE ARKASI



"Öncelikli adayımız Gökhan Zan değildi" ifadelerini kullanan Erkan Baş, "Öncelikli adayımız Hatay Baro Başkanı idi" ifadelerini kullandı.



Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterdikleri Gökhan Zan'a ait olduğu iddia edilen ses kaydıyla ilgili konuşan Erkan Baş, "Kayıtlar olduğuna dair söylentiler vardı. Arkadaşlarımız doğrudan kendisine sordu. Zan 'Kazanamazsam geleceğimi düşünmeliyim' dedi. Bu yaklaşımla süreci devam ettirmemiz mümkün değildi. Bundan sonrası hukukun konusu. Son görüşmeye Gökhan Zan gelmedi. İlişkisini basın üzerinden yürütmeyi tercih etti" dedi.