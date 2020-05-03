"CHP iktidar olsaydı..."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, farklı il ve üniversitelerde öğrenim gören, 16 üniversite öğrencisi ile video konferansla bir araya geldi. Koronavirüs nedeniyle geçilen çevrimiçi eğitime ulaşamayan öğrencilere YÖK’ün “Paranız yoksa okumayın” dediği aktarılırken, Kılıçdaroğlu ile gazeteci olmak isteyen bir öğrenci arasındaki diyalog dikkat çekti. Kılıçdaroğlu öğrenciye “Gazeteci olduğunuzda iktidar olacağız, daha özgür bir ortamda haber yapma imkanınız olacak” dedi.





Üniversite öğrencilerinin yeni tip Koronavirüs salgını döneminde yaşadıkları sorunları dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz eşlik etti.





Öğrenciler çevrimiçi eğitimden zarar gördüklerini, devlet yurtlarına karantinaya alınan kişiler yerleştirilince eşyalarını bile alamadıklarını söyledi. Özellikle uygulamalı eğitimin önemli olduğu bölüm öğrencilerinin çevrimiçi eğitimde bunları yapamadıkları dile getiren öğrenciler, “Sistemlerin çökmesi bizim sınavlarımızı da geciktirdi. Normalde finallere çalışmamız gerekiyorken, hala vize sınavlarını tamamlayamadık” dedi.





‘İş bulabilirsem gazeteci olacağım’





Kılıçdaroğlu gazeteci olmak isteyen bir öğrenciye “Gazeteci olacaksın” diyerek tebessüm etti. Öğrenci, “Eğen iş bulabilirsem, iş bulma kaygısı yaşıyorum” dedi. Kılıçdaroğlu, “Gazeteci olduğunuzda iktidar olacağız, daha özgür bir ortamda haber yapma imkanınız olacak” karşılığını verdi.





Öğrenciler sorunlarını sıraladı





Öğrenciler şunları söyledi:





"Bazı arkadaşlarımızın internet erişimi yok. İnterneti olanlar da erişimde sıkıntı yaşıyor. Toplam mevcudun sadece yüzde 20’si naklen derslere girebiliyor.





YÖK ve rektörlüklerin interneti ve bilgisayarı olmayan öğrencilere bulduğu çözüm ‘paranız yoksa okumayın’.





Sistemde hocayı göremiyoruz, sadece slayt okunup geçiliyor. Soru soramıyoruz. Hocaların hepsi düzenli olarak ders işlemiyor.





Ders saatlerimiz 3 saat ama 40-50 dakika görüyoruz. İlk 10 dakikası ‘Nasılsınız iyi misiniz?’ ile son 10 dakikası da ‘Görüşmek üzere, kendinize iyi bakım’ diye geçiyor. Almış olduğumuz fayda sıfır.





Vizeler yüzde 40’tı, yüzde 15’e çekildi. Hocalar ödev vereceklerini söyledi.





Ödev sisteminde bile puanlamalarda sıkıntılar yaşandı. Eğitimlerimiz çok yüzeysel. Slayt üzerinden okuyarak eğitim veriliyor. Bir evi düşünü tadilatta. Zemini güzel atılıyor. Birinci, ikinci kat yapılıyor. Ancak çatısına gelindiği zaman yarım bırakılıyor."





‘İstihdamı siyaset kurumu meydana getirir’





Kılıçdaroğlu şu değerlendirmeleri yaptı:





“Birinci sorun interneti, bilgisayarı olmayan öğrenciler. Bir anlamda eğitim sisteminin dışında kalmaları acı. YÖK buna ‘öğrenciliğinizi dondurun’ gibi bir çare bulmuş. Normalde sosyal devletin bu insanlara gelir sağlaması lazım. Ama Türkiye’de belli bir kesime sağlandı ve yetersiz. Türkiye’nin bir gerçeğiyle karşı karşıya kalacaksınız. Örneğin üniversiteyi bitirdiğinizde iş arayacaksınız. Babanızın fabrikası varsa orada çalışabilirsiniz. Ancak bunlardan yoksun olanlar çalışmak isteyecek. İş bulamıyorsanız, niye iş bulamadığınızı sorgulamak zorundasınız. Kalkıp da bir işverene kızamazsınız. İstihdam alanının büyütülmesi gerekir ve siyaset kurumu bu alanı büyüktür.”





‘Haber yapan gazeteci hapse atılıyor’





“Bugün çok sayıda gazeteci haber yaptığı için hapiste. Haber yaptı diye bir insan hapse mi atılır? Haber yanlışsa tamam ama haber doğru. Haberin doğru olduğunu herkes biliyor. Üstelik haber yalanlanmıyor ama gazeteciyi hapse atıyorsunuz.”





‘İşsiz kaldığımda devlet iş bulmak zorundadır’





“CHP iktidarda olsaydı süreç nasıl yönetilirdi?' CHP iktidarda olsaydı, Covid-19 olayı Çin’de ortaya çıktıktan sonra Sağlık Bakanını çağırır, bakanlar kurulunu bilgilendirmesini isterdik. Ekonomik Sosyal Konsey Covid-19 salgının meydana getirdiği travmaları önlemek için toplanmayacak da ne zaman toplanacak. Herkes sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Ben işsiz kaldığımda devlet bana iş bulmak zorundadır.”