Samanyolu Haber /Gündem / CHP il binasına saldırı soruşturmasında 4 kişi adliyeye sevk edildi /10 Nisan 2023 13:27

CHP il binasına saldırı soruşturmasında 4 kişi adliyeye sevk edildi

CHP'nin İstanbul il binasına 6 Nisan'da gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

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Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul Seyrantepe’deki İstanbul il binasına yönelik 6 Nisan günü gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişi adliyeye sevk edildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 6 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Saat 05.00 sularında TEM Otoyolu'ndan Edirne istikametindeki bir araç, İstanbul il başkanlığımızın önünde 7-8 el ateş etmiş bulunmakta. Olay mahalinde boş kovanlar tespit edilmiştir" demişti.

Olayla ilgili açıklama yapan İstanbul Valiliği ise "Bir araçtan havaya ateş edildiği tespit edilmiştir. Yol kenarında 2 adet kovan bulunmuştur" ifadelerini kullanmış ve A.P., B.Ö., A.Ö., ve F.E.E.'nin Esenyurt ilçesi Koza Mahallesi'nde yakalandığını açıklamıştı.

Valilik açıklamasında şu bilgiler yer almıştı:

"Araçta yapılan aramada; 1 adet silah ile 15 adet fişek, şüpheli F.E.E.’nin ikametinde yapılan aramada; 3.77 gr. uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Yakalanan şüphelilerin ifadelerinde; E.D. isimli şahsın 'sosyal medyada paylaşım yapmak amacıyla seyir halindeki araçtan silahla havaya ateş ettiği' beyan edilmiştir. Firari şüpheli E.D.’nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."
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