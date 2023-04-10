Deniz Zeyrek, bugünkü yazısında, "ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, 29 Mart 2023 günü CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmüştü. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu görüşmeye çok sinirlenerek taraftarlarına şöyle seslenmişti: 'Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Joe Biden oradan konuşuyor, Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın cumhurbaşkanıdır. Bizim kapılar kapandı ona, bir daha göremezsin. Niye? Haddini bileceksin. Büyükelçi olarak görevini bileceksin. Bir büyükelçi nasıl çalışır, bunu öğreneceksin. Bunu öğrenmediğin takdirde bu kapı öyle yol geçen hanı değil, giremezsin.'" hatırlatmasını yaptı.







Bu sözleri "Kıskançlık kokan sözler" şeklinde yorumladığını anımsatan Zeyrek, diplomatik bir kaynağının kendisine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ABD ziyaretinin perde arkasına bakması gerektiğini söylediğini aktardı.





"Bir gazeteci böyle bir ipucu bulursa kayıtsız kalmaz. Önce o diplomatik kaynağımı sıkıştırdım. Sonra başkalarını. İlginç şeyler öğrendim." diyen Zeyrek, yazısını şöyle sürdürdü:





İbrahim Kalın görüşmelerde ABD ile ilişkilere çok önem verdiklerini anlatıp durmuş. Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin NATO'nun genişlemesiyle ilgili “Açık Kapı” politikasına tam bağlı olduğunun altını çizmiş.





Kalın'ın en önemli mesajı ise “Hükümetimiz, sizinle çalışmaya devam etmeyi, stratejik ilişkileri farklı alanlarda da genişleterek derinleştirmeyi amaçlamaktadır” olmuş.





ABD'li bir yetkili, ABD yönetiminin Kalın'ın verdiği mesajlardan “Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerinden sonra iktidarda olursa İsveç'in NATO üyeliğini de onaylayacağı” sonucunu çıkardığını da aktardı.





Kalın'ın bu mesajı ABD yönetimine 14 Mart'ta, yani seçimlerden iki ay önce verdiğine dikkatinizi çekmek isterim.





Belli ki Kalın ABD'den eli boş döndü.







Hatta ABD o ziyaretten sonra Türkiye'ye “Rusya'yla ticaretini azalt. Nisan ve Mart ticaret rakamlarına baktığımızda Türkiye'nin Rusya'yla ticaretinin düştüğünü görmeyi umuyoruz” mesajı verdi.





Bu parçaları da birleştirince kaynağıma hak verdim.





Erdoğan'ın Büyükelçi Flake'in Kılıçdaroğlu ile görüşmesine bu kadar büyük tepki göstermesinin nedeni sadece kıskançlıkla açıklanamaz.





Belli ki Erdoğan ABD'den seçimler öncesinde destek istedi ve umduğunu bulamayınca da büyük hayal kırıklığı yaşadı ve ABD karşıtı tavrını ilk fırsatta kamuoyuna yansıttı.





Kalın eli boş dönmese, Erdoğan böyle bir çıkış yapmayabilirdi.