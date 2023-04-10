Marketlerde Erdoğan'a video şoku!

CHP Gençlik Kolları, iktidara tepki göstermek amacıyla market raflarına QR kodu yapıştırmaya başladı.







'Fiyatlandırma hakkında detaylı bilgi için QR kodu okutun' yazan tasarım okutulduğunda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı "Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim ben" açıklaması gösteriliyor.





"ERDOĞAN SAYESİNDE" ETİKETİ TASARLAYAN MAHİR AKKOYUN GÖZALTINA ALINMIŞTI



Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli’nin fotoğraflarının üzerinde yer aldığı, “Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” yazılı etiketlerini tasarlayıp sosyal medya hesaplarından paylaşan Mahir Akkoyun, gözaltına alınmıştı.





Mahkeme, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Seçim düzenini bozma” ile suçlanan Akkoyun'un serbest bırakılmasına karar vermişti.