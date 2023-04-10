Samanyolu Haber /Gündem / Marketlerde Erdoğan'a video şoku! /10 Nisan 2023 13:46

Marketlerde Erdoğan'a video şoku!

"Fiyatlar pahalı mı geldi, Erdoğan sayesinde" akımının ardından bu defa marketlerde QR kodlu akım başladı.

Marketlerde Erdoğan'a video şoku!

CHP Gençlik Kolları, iktidara tepki göstermek amacıyla market raflarına QR kodu yapıştırmaya başladı.

'Fiyatlandırma hakkında detaylı bilgi için QR kodu okutun' yazan tasarım okutulduğunda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı "Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim ben" açıklaması gösteriliyor.

"ERDOĞAN SAYESİNDE" ETİKETİ TASARLAYAN MAHİR AKKOYUN GÖZALTINA ALINMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli’nin fotoğraflarının üzerinde yer aldığı, “Bu ürün size pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde” yazılı etiketlerini tasarlayıp sosyal medya hesaplarından paylaşan Mahir Akkoyun, gözaltına alınmıştı. 

Mahkeme, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Seçim düzenini bozma” ile suçlanan Akkoyun'un serbest bırakılmasına karar vermişti. 
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Marketlerde Erdoğan'a video şoku!

Marketlerde Erdoğan'a video şoku!

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