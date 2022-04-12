Samanyolu Haber /Gündem / CHP iptali için AYM'ye başvurdu /12 Nisan 2022 20:46

CHP iptali için AYM'ye başvurdu

Meclis'te kabul edilerek yasalaşan ve tartışmaları da beranerinde getiren yeni seçim düzenlemesinin 4 maddesinin CHP'li isimlerce Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşınacağı aktarıldı.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre CHP, 7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’u Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

CHP Grubunca hazırlanan ve 7393 sayılı Kanun’un; seçim kurullarını düzenleyen 5- 6, cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan 11 ve seçim kurullarının 3 ay içerisinde yenilenmesini öngören 12’nci maddelerinin iptali için hazırlanan dilekçe, Anayasa Mahkemesi’ne teslim edildi.

CHP yönetimi, başvurusunda ilgili düzenlemelerin Anayasa'nın 12 ayrı maddesini ihlal ettiğini bildirdi.

Dilekçede: "7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 5, 6, 11 ve 12’nci maddeleriyle 298 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikler (il ve ilçe seçim kurullarında görev alan hakimlerin kıdem esası yerine ad çekme usulüyle belirlenmesi ve mevcut kurulların üç ay içinde getirilen değişikliğe istinaden yeniden teşekkül ettirilmesi ile Cumhurbaşkanı için öngörülen propaganda yasaklarında hukuki boşluk oluşturulması) başta demokratik hukuk devleti ve seçim güvenliği ilkeleri olmak üzere; Anayasa’nın 2, 5, 11, 13, 14, 17, 36, 37, 67, 68, 79, 138’inci maddelerine aykırı olması sebebiyle; telafisi imkansız zararlar ortaya çıkacağı için, iptal davası sonuçlanıncaya kadar ivedilikle yürürlüklerinin durdurulmasına ve iptallerine karar verilmesi talep edilmektedir” denildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP iptali için AYM'ye başvurdu Sonraki Haber >>

Bisiklet yolunda yürüyen vatandaş kazaya neden oldu

Bisiklet yolunda yürüyen vatandaş kazaya neden oldu

Sürücüsüz gidebilen otomobile polis ceza kesmek isterse bakın neler olur?

Sürücüsüz gidebilen otomobile polis ceza kesmek isterse bakın neler olur?

Samanyoluhaber'e destek olun...

Samanyoluhaber'e destek olun...

Ünlü Times Meydanı'nda panik

Ünlü Times Meydanı'nda panik

37 dil bilip 24'ünü akıcı konuşan halı yıkamacının beyni incelendi: Şaşırtan sonuç

37 dil bilip 24'ünü akıcı konuşan halı yıkamacının beyni incelendi: Şaşırtan sonuç

Erdoğan'ın bu videosu AKP'lilere izletildi, işte ortaya çıkan çarpıcı sonuç

Erdoğan'ın bu videosu AKP'lilere izletildi, işte ortaya çıkan çarpıcı sonuç

Pakistan, sokaklarda

Pakistan, sokaklarda

Polisten motokuryeye: "Beynine sıkarım"

Polisten motokuryeye:

[ Harun Tokak] Libas: Yiğit bir Aslanımız

[ Harun Tokak] Libas: Yiğit bir Aslanımız

'Miraç'ta bilinçaltı temizliği' bahane, paralar şahane

'Miraç'ta bilinçaltı temizliği' bahane, paralar şahane
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:31:18