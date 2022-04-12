Ukrayna ile yürütülen ateşkes müzakerelerinin çıkmaza girdiğini ifade eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Buça'da yaşanan katliama da değindi.





Buça'da yaşanan sivil katliamını provokasyon olarak nitelendiren Rus lider, Kiev yönetiminin, İstanbul'daki görüşmelerde varılan anlaşma tarzından uzaklaştığını ifade etti.







"ÇIKMAZA GİRDİ"







Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile yürütülen müzakerelerin çıkmaza girdiğini söyledi. Putin, “Kiev, tarafların İstanbul'daki görüşmelerinde varılan anlaşmalardan uzaklaştı ve müzakereler çıkmaza girdi" dedi.

Putin ayrıca, "Ukrayna'da olanlar bir trajedi ancak Rusya'nın başka çaresi yoktu" dedi ve Buça’daki görüntüleri bir kez daha ‘provokasyon’ olarak nitelendirdi.