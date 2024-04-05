Samanyolu Haber /Gündem / CHP Kayseri İl Başkanı Keskin'in avukat oğlu ofisinde ölü bulundu /05 Nisan 2024 01:03

CHP Kayseri İl Başkanı Keskin'in avukat oğlu ofisinde ölü bulundu

CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in avukat oğlu Hüseyin Keskin, ofisinde ölü bulundu.

SHABER3.COM

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi Oymak Caddesi'ndeki Sümer Hukuk Plaza'da silah sesi duyan vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in 32 yaşındaki avukat oğlu Hüseyin Keskin'i ofisinde ölü buldu. Olay yerine CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç de gelerek bilgi aldı.

Kayseri Barosu avukatlarından Keskin'in cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Keskin'in tabancayla intihar ettiği değerlendiriliyor.
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