CHP lideri Özgür Özel, İYİ Parti Genel Merkezi'nde

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu ziyaret etmek üzere İYİ Parti Genel Merkezi'ne geldi.
Özel’i İYİ Parti Genel Başkan Yardımcılarından Şükrü Kuleyn, Selcan Hamşıoğlu ve Enver Yılmaz karşıladı. Karşılamanın ardından Özel, Dervişoğlu’nun makam odasına geçti.
Görüşme, saat 12.00 civarında İYİ Parti Genel Merkezi'nde başladı.
Özel'in genel başkanlığa İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu’na ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletmesi bekleniyor.
İki liderin görüşme sonrası açıklama yapması bekleniyor.