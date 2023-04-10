Samanyolu Haber /Gündem / CHP listesinde 'Millet Grubu' planı: DEVA, Gelecek, Saadet ve DP Meclis’te ortak grup kuracak /10 Nisan 2023 09:33

CHP listesinde 'Millet Grubu' planı: DEVA, Gelecek, Saadet ve DP Meclis’te ortak grup kuracak

TBMM içtüzüğünde yapılacak değişiklik ile dört partinin Millet Grubu’nu kurabilmesinin önü açılacak

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Millet İttifakı, CHP ve İyi Parti’nin dışında Meclis’te üçüncü bir grup ile daha temsil edilmeyi hedefliyor. CHP listelerinde yer alan diğer partilerin milletvekili toplam sayısının 20’yi bulması halinde Meclis’te “Millet Grubu” kurulacak. Böylece, DEVA, Gelecek, Demokrat ve Saadet Partisi Meclis’te grup hedefine ulaşmış olacak.

Saadet, DEVA, Demokrat ve Gelecek partilerinin adayları için listelerinde kontenjan ayıran CHP’de liste hesapları yapılırken, diğer partilerin Meclis’te temsil edilebilmesine yönelik bir hazırlığın da göz önünde bulundurulduğu öğrenildi. Demokrat Parti dışındaki diğer üç partinin CHP’den Meclis’te grup kurabilmek için, seçilebilecek en az 20 kontenjan istediği iddia edilirken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu talebe olumlu yaklaşmadığı biliniyordu.
En az 20 milletvekili hedeflendi
CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunduğu listelerde, dört partinin yaklaşık toplam 20 adayına, seçilmesine kesin gözüyle bakılan sıralarda yer verildi. Bu arada, YSK’ya sunulmadan önce açıklanan listede İstanbul 3’üncü bölge 10’uncu sırada yer alan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu’nun yeri de 10’uncu sıradan seçilmesi garanti olarak görülen 6’ıncı sıraya çekildi. Edinilen bilgiye göre CHP’nin diğer partilerle yaptığı hesaplarda, dört partiden en az 20 milletvekilinin Meclis’te temsil edilmesinin sağlanması hedeflendi.

Grubun adı “Millet Grubu” olacak
Bu şekilde Gelecek, DEVA ve Saadet partilerinin Meclis’te grup kurma isteğinin de karşılanması amaçlandı. Demokrat Parti’nin de dahil olmasıyla Meclis’te kurulacak grubun adının ise “Millet Grubu” olacağı belirtiliyor.

İçtüzük değişikliği yapılacak
Dört partinin Millet Grubu’nu kurabilmesi için de TBMM İçtüzüğünde değişikliğe gidilecek. İlgili maddeye eklenecek “Milletvekillerinin toplam sayıları 20’yi bulan partiler grup halinde hareket edilebilir” ifadesiyle, içtüzük engelinin de aşılması hedefleniyor. Böylece Millet Grubu, diğer partiler gibi, kürsüde konuşma, RTÜK üyesi seçme, genel kurulda grup başkanı ile temsil edilme gibi haklara sahip olabilecek.
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