Samanyolu Haber /Gündem / CHP’nin yeni A Takımı belli oldu /06 Kasım 2023 12:16

CHP’nin yeni A Takımı belli oldu

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belli oldu.

SHABER3.COM

Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşen CHP Kurultayı’nın ikinci günde Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üye seçimleri yapıldı.

ÖZGÜR ÖZEL ANAHTAR LİSTESİNDE O İSİMLERE YER VERMEDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurmay ekibini belirlemek için 70 kişilik bir anahtar liste hazırladı. Özel'in listesinde milletvekilleri ve örgütün ağırlığı dikkat çekti.

Gençlik ve kadın kollarından gelen isimleri anahtar listesine alan Özel'in listesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın olan isimler de yer aldı.
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