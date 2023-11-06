Almanya'da 'imam' tartışması: Türkiye'den finansman durdurulsun

İsrail-Filistin çatışmaları sürerken, 'Hamas'a karşı tavır almamaları' gerekçesiyle İslami kuruluşların eleştirildiği Almanya'da 'imamlar' konusu yeniden gündeme geldi. Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Federal Meclis Grubu Başkan yardımcısı Jens Spahn, Türkiye'yi hedef alarak, imamların Türkiye'den finansmanın durdurulmasını istedi.





Gazete Duvar'daki habere göre , Funke Medya Grubu'na konuşan Spahn, ülkede camilerde görevli imamların maaşlarının Almanya tarafından ödenmesini istedi. Bunun için anayasa değişikliğinin gerekli olabileceğini söyledi. “Alman cami cemaatlerine ihtiyacımız var, Türk cami cemaatlerine değil” diyen Spahn, camilerin büyük bir bölümünün yurtdışından finanse edildiğini, imamların da Türkiye devletinin memurları olduğunu ifade etti. Bu durumun 'artık böyle devam edemeyeceğini' savundu.





'İMAMLARA ARTIK VİZE VERMEYİN'

Spahn, Sosyal Demokrat Partili (SPD) Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser'e çağrıda bulunarak, Almanya'ya gelecek imamlara artık vize vermemesini istedi. Spahn, 'düzensiz göçün Almanya'da Yahudi karşıtlığını artırdığını' ve 'Yahudilerin Almanya'da kendilerini güvende hissetmediklerini' savundu.





Yeşiller Partisi'nin Suriye kökenli Federal Milletvekili Lamya Kaddor da Spahn'a destek vererek, önerisini 'doğru yönde atılmış bir adım' olarak niteledi. X platformu üzerinden açıklama yapan Kaddor, Almanya'daki İslami kuruluşların finansmanı için çözümler bulunmasını gerektiğini belirterek, “Bunların ülkeye bağlılıkları güçlendirilmeli. Dış ülkelerden finansman olmasın, böylece daha az bağımlı olurlar” dedi.





İMAM TARTIŞMALARININ HEDEFİ DİTİB

Almanya'ya Türkiye'den işgücü göçüyle birlikte Türkiye'den imamlar da geldi, bunların maaşlarını Türk hükümeti ödüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Almanya birimi DİTİB, AK Parti'nin 'Almanya örgütü' olarak nitelendirilmeye başlandı. Almanya'da DİTİB bünyesinde yaklaşık 900 cami bulunuyor. Bu camilerde üç yıllığına Türkiye'den gelen imamlar görev yapıyor. Ayrıca başkonsolosluklarda yine üç yıllık bir süre için din hizmetleri ataşeleri bulunuyor. DİTİB'in dışında Milli Görüş'ün, Süleymancıların (resmi adları İslam Kültür Merkezleri) ve Avrupa Türk İslam Birliği'nin (ATİB) camileri var. Bunlar, imamların maaşlarını üye aidatlarıyla kendileri ödüyorlar. Bunların dışında da farklı örgütlerin camileri bulunuyor. Ayrıca Suudi Arabistan ile Katar'ın finanse ettiği camiler de var.





ALMANYA'DA YAKLAŞIK 2 BİN 800 CAMİ VAR

Son verilere göre Almanya'da 2 bin 800 dolayında cami bulunduğu tahmin ediliyor. Konrad Adenauer Vakfı'nın 2019 yılında yaptığı araştırmanın bulgularına göre camilerde görevli imamların yüzde 90'ı yabancı ülkelerden geliyor. İmamların anadillerinde vaaz vermeleri de eleştiri konusu oluyor, dolayısıyla son yıllarda Almanya'da imam yetiştirme projeleri başlatılıyor. Şu anda Münster, Osnabrück ve Frankfurt üniversitelerinde imam yetiştiriliyor. Berlin'de de Almanya İslam Koleji, imam yetiştirmeyi planlıyor. Adaylar, İslam İlahiyatı öğrenimi yapanlar arasından seçiliyor. DİTİB de Frankfurt'taki akademisinde Almanca olarak imam yetiştiriyor.