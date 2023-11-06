Kraliyet Ailesi’nde ipler gerildi: Prens Harry, Kral Charles’ın davetini geri çevirdi

Kraliyet Ailesi’nin sansasyonel ismi Prens Harry, özellikle ünlü oyuncu Meghan Markle ile evlendikten sonra skandal üstüne skandala imza atmaya devam ediyor. Markle ve Prens kraliyet görevlerini bırakmakla yetinmemiş yaşadıkları ülkeyi bile değiştirmişti.



İkilinin özellikle geçtiğimiz yıllarda Oprah Winrey’e yaptığı açıklamalar ve Netflix dizisindeki konuşmaları aile ile aralarını iyice bozdu. Şimdi de Prens Harry, babasının 75. doğum günü davetini geri çevirerek dikkat çekiyor.





Hükümdar, bu önemli dönüm noktasını kutlamak için Londra’daki Clarence House’ta bir kutlama düzenleyecek. Ancak Prens’in bu kutlamaya katılmayacağı söyleniyor. Bunun nedeni olarak da Prens’in yayınladığı Spare isimli kitapta Kraliçe Camilla’yı kötü olarak göstermesinin ardından çiftin fazla konuşmadığı iddia ediliyor.









Bundan beş yıl önce ise Prens ve Meghan Markle, o zamanlar prens olan Charles’ın 70’inci yaşının şerefine bir bahçe partisine katılmak üzere balayını bile ertelemişti.





Ancak baba oğulun arası son yıllarda dikkat çekici bir şekilde gergin. Eylül ayında da Harry, Kraliçe Elizabeth’in ölüm yıldönümünde Kral’ın Balmoral’da kendisine katılma teklifini reddetmişti.





İçeriden bir kaynak, “Kral ve Prens Harry arasındaki iletişim oldukça zayıf. Pek fazla konuşmuyorlar, hatta hiç konuşmuyorlar” diyerek ikili arasındaki gerginliği belirtti. Bu durumun en büyük nedeni olarak ise Harry’nin kitabında Camilla ile ilgili ifadeleri gösteriliyor.





Dük, üvey annesinin tehlikeli ve cesetleri sokakta bırakan bir kötü adam olduğunu söyledi. Spare’da şunları yazdı: “Beni feda ettiğini düşündüğüm bir üvey ebeveyni kazanmak konusunda karmaşık hislerim var.”









Çifti anlatan 2020’nin en çok satan kitaplarından biri olan Finding Freedom’ın yazarı ve aynı zamanda da Markle ve Harry taraftarı açıklamalar yapan Omid Scobie, son kitabı Endgame’i şu sözlerle tanıttı: “İngiliz monarşisinin mevcut durumuna dair derinlemesine bir araştırma… Sevilmeyen bir kral, güce aç bir taht varisi, imajını korumak için tehlikeli yollara gitmeye istekli bir kraliçe ve yeni bir başlangıç ??yapmak zorunda kalan bir prens.”





Sussex Dükü ve Düşesi, Oprah Winfrey ile kamera karşısına geçtiklerinde, Markle’ın hamileliğini aileye açıkladığında oğulları Archie’nin hangi ten rengine sahip olacağının bir aile üyesi tarafından sorgulandığını söyleyerek dikkat çekmişlerdi.